Anatol Țăranu: „Apariția lui Usatîi pe planul de stânga complică peisajul politic de pe acest segment”

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

Revenirea lui Renato Usatâi are mai multe semne de întrebare, iar eliberarea lui este suspectă, consideră analistul politic, Ion Tăbârță:

„Apariția lui Usatâi pe planul de stânga complică peisajul politic de pe acest segment, el apare ca un concurent al lui Igor Dodon, dar și al altor lideri politici de stânga. Din acest punct de vedere, Usatâi vine cumva să controleze influența rusească în Republica Moldova, dar într-un alt aspect. Având în vedere faptul că Usatâi are dosare penale în Federația Rusă, lucrurile devin foarte interesante. Pe de altă parte, blocul ACUM s-a angajat să nu facă alianțe cu un șir de partide, printre care și cel al lui Renato Usatâi. Acest lucru vorbește că actuala guvernare cumva va încerca să stăvilească ascensiunea lui Usatâi și a partidului său. Moscova, după anumită doză de pierderi pe care le-a suferit Dodon și partidul lui în opinia publică din R. Moldova, acum caută o altă sculă, care ar putea să compenseze acele pierderi cauzate de lovitură de imagine suferită de Dodon când a recunoscut că este finanțat de Moscova”, a spus Anatol Țăranu.

