Anatol Untură despre moartea lui Viorel Mardare: dacă iubești pe cineva - ai grijă de el...

Eu nu am fost apropiat cu Viorel. Nu am băut împreună, nu am fumat și nu am fost la fete.

Am avut o prietenie mai mult online care a culminat cu 7 zile în aceeași mașină în cadrul unui marathon auto unde l-am invitat ca participant.

Viorel mai mult tăcea. De fapt nu tăcea, el asculta.

Și iată undeva la a treia zi de expediție, ca din senin îmi zice:

- E greu de trăit așa, da? Să vezi oamenii cum sunt cu adevărat dar să te prefaci că nu pricepi nimic...



Zic:

- Domnu Posmotrel, da ce te-au apucat așa întrebări existențiale de la o bună dimineață?



La care îmi răspunde:

- Păi nu era o întrebare, eu tot îi văd dezbrăcați, doar că nu mă pot preface așa de bine ca tine...



Ce vroiam să zic. Viorel a murit din cauza noastră. A tuturor.

Din cauză că mulți vedeau în el un băiat interesant, cu umor, oaspete dorit în orice companie și o vedetă accesibilă cu care poți bea un pahar și pune niște poze pe facebook. Puțini i-au zis să meargă la medic când îl vedeau palid. Puțini l-au întrebat cum se simte când era abătut și depresiv.

Puțini au insistat să-și caute de sănătate când nu dormea nopțile, fuma țigară după țigară și prietenea probabil prea mult cu vinul. Oamenii îl vroiau vesel, cu glume ascuțite și mereu bine dispus.

Viorel a fost complicat și de asta tindea mereu să pară simplu.

El și-a ales soarta și soarta l-a ales pe el. De asta va rămâne mereu tânăr și actual. Ar face mult haz de ceea ce scriem noi acum despre el.

Parcă îl văd cum strigă - "Не верю" !!!

Viorel nu a murit din cauza cancerului. El a murit din cauza indiferenței, indiferenței lui, dar și a celor din jur. Nimic nou - ca și multe alte miliarde de oameni pe planeta asta.

Însă nu în zadar... a fost unicul om din istoria modernă a țării care a unit atâta lume total diferită în dorința de a ajuta.

Într-un fel ne-a amintit tuturor nouă, că încă mai suntem oameni și încă mai putem fi buni... din păcate prea târziu pentru el... dar sper că nu prea târziu pentru noi...

Asta și este moștenirea lui.

O ultimă capodoperă regizată de el... cu o morală înfiorător de simplă:

Dacă iubești pe cineva - ai grijă de el.

Grija aia banală - e unica măsurabilă a dragostei.

Altele nu există.

PS

Postarea nu e despre cercul apropiat a lui Viorel, oameni care au mâncat nu un kilogram de sare cu el împreună.

Postarea e despre noi, ceilalți, cei ce iubim mai mult regretele decât aprecierile.

Anatol Untură