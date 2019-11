ANCHETĂ //// PAVEL VOICU, ministrul de Interne - Casa de milioane din Chișinău, DONATĂ de părinți

Noul ministru al Afacerilor Interne, Pavel Voicu, locuiește într-o casă amplasată, ca și cea a premierului, tot la Durlești.

Imobilul cu două etaje a ajuns în posesia familiei ministrului în urma unei donații de la părinții săi, locuitori ai satului Măcărești, raionul Ungheni, transmite zdg.md.

Ana și Feodosie Voicu, părinții ministrului, au cumpărat terenul pe care astăzi se înalță casa în 2007, pe când aveau 57 și, respectiv, 62 de ani. Vânzătorul terenului a fost Ion Stratulat, ex-polițistul împușcat în 2011 la o terasă din centrul Chișinăului în urma unui conflict cu sportivul Ion Șoltoianu.

Conform informațiilor din actele cadastrale, casa a fost dată în exploatare în august 2012, iar peste doar două luni, pe 6 octombrie 2012, Ana și Feodosie Voicu au donat-o fiului lor.

În anii 2007-2012, perioadă în care, oficial, casa era construită de părinții săi, Pavel Voicu a deținut diverse funcții de conducere în poliție, printre care și cea de comisar al sectorului Botanica și comisar al raionului Cimișlia. Oamenii de la Măcărești, cu care am discutat, spun că părinții ministrului Voicu sunt oameni obișnuiți și că tatăl său a lucrat mai mulți ani șofer.

„Până la o anumită fază casa a fost a părinților, pe urmă eu am plecat în România trei ani de zile, m-am întors și am finisat-o. Împreună cu părinții am construit-o. Mama a fost în Italia vreo 12 ani, iar tata a fost mai mult cu mine. Eu am procurat lotul și am început construcția, apoi eu am fost în România și am activat trei ani de zile director general la o uzină metalurgică și am avut un salariu care mi-a permis să-mi finisez casa”, ne-a spus ministrul despre resursele financiare care i-ar fi permis construcția casei în care locuiește.

Fiica ministrului, stil de viață „de lux” afișat pe rețelele de socializare

Ministrul mai declară că este proprietarul unui automobil Skoda Superb, cumpărat în leasing, în 2017, cu 24 mii de euro. Valoarea contractului de leasing reprezintă 14,4 mii de euro și este scadent în 2020.

Soția ministrului, Stela Voicu, figurează drept administratoare a „Stelcomex” SRL, cu adresa juridică în satul Măcărești, firmă care-l are în calitate de unic fondator pe tatăl ministrului – Feodosie Voicu, acum în vârstă de 74 de ani. Pavel Voicu susține însă că firma există doar pe hârtie și că nu a activat deloc.

Și fiica ministrului, Paulina (24 de ani), este asociată într-o afacere. Ea deține o cotă de 27,5% din „Tre Mulini” SRL, alături de Dumitru Ududovici (27,5%) și cetățeanul turc Ustun Mehmet (45%). „Nu am ajutat-o cu nimic. Voiau să se ocupe cu paste făinoase ceva, dar nu știu ce vor face, nu cred că au mare activitate”, ne-a declarat ministrul despre afacerea în care este implicată fiica sa.

Cariera lui Pavel Voicu este legată de instituții ale statului, acesta deținând, din 1995, diferite funcții în cadrul organelor de drept. Înainte de a fi numit ministru de Interne, Voicu a deținut, timp de câteva luni, funcția de ministru al Apărării, în Guvernul condus de Maia Sandu, iar până în iunie, curent, a fost consilier al președintelui Dodon pentru misiuni speciale.

Voicu a ajuns în cabinetul președintelui în august 2017, după ce, cu câteva zile înainte, îl însoțise pe Igor Dodon într-o călătorie pe muntele Athos din Grecia, împreună cu un grup extins de reprezentanți ai Partidului Socialiștilor.

Pe rețelele de socializare, Paulina afișează un stil de viață extravagant, publicând fotografii de la evenimente mondene sau din vacanțele petrecute în afara țării. În unele poze, Paulina Voicu apare alături de Sandra Dodon, fiica lui Alexandru Dodon, proprietarul hotelului Prezident și originar din același sat cu președintele Igor Dodon.

