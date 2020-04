Andrei Năstase crede că Igor Dodon nu va mai fi președinte pentru un nou mandat

Președintele PPDA, Andrei Năstase, considră că actualul președinte, Igor Dodon, nu va mai ocupa această funcție. Potrivit lui, oamenii nu mai au niciun motiv să-l voteze pentru un nou mandat.



„Igor Dodon va mai fi președinte pentru al doilea mandat? – Nu. Dar eu nu fac premoniții, nu sunt Kashpirovski. Vă spun asta pentru că am încredere în acești oameni, am încredere în poporul ăsta care nu are niciun argument să-l mai voteze pe Igor Dodon. Și îl vom bate, împreună îl vom bate”, a spus Năstase în emisiunea „Politica Nataliei Morari” de la TV8.