Andrei Năstase: „Dodon, disperat ca urmare a pierderii alegerilor prezidențiale, iată că este gata să provoace și un conflict civil”

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Republica Moldova are nevoie de un guvern bun, cu oameni cinstiți care să gestioneze crizele mai bine decât actualul Guvern și să conducă țara spre alegeri parlamentare libere și corecte. Guvernul Chicu, exponentul lui Dodon, nu știe și nu poate să scoată țara din criză. Iată de ce Dodon trebuie să-și ia guvernul și să plece. E nevoie de alegeri anticipate. Acest guvern a venit cu o politică fiscală antipopulara, care prevede scheme ilegale, majorarea și creșterea prețurilor care vor lovi din nou în populația și așa vulnerabilă. Toți acești oameni au dreptul să iasă la protest. Acest politician Dodon, disperat ca urmare a pierderii alegerilor prezidențiale, iată că este gata să provoace și un conflict civil doar pentru a-și trece în mod camuflat politica fiscală anti-socială a Guvernului sau.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

