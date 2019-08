Andrei Năstase este acuzat ca i-a FABRICAT un dosar penal jurnalistului Vadim Ungureanu / Cum arată mașina care ar fi fost „furată”

Andrei Năstase, ministrul Afacerilor Interne, după ce anterior i-a interzis colegului nostru Vadim Ungureanu să mai participe la conferințele organizate de MAI și IGP, mai nou a trecut la represalii și fabricarea de dosare penale, anunță deschide.md

Ori altă concluzie nu poate fi făcută după ce Ungureanu a fost anunțat că pe numele său este inițiată o investigație polițienească prin care este acuzat de furtul unui „automobil” din capitală. Toate acestea se întâmplă după ce Năstase a fost ignorat de mai mulți oficiali români cărora li s-a plâns pe Deschide.MD.

Înainte de astea, au existat mai multe mesaje că conducerea MAI caută informații despre angajații Deschide.MD, recent, însă, am fost surprinși să vedem că în sinteza operativă a Poliției Naționale a apărut următoare informație la rubrica „Furt mijloace de transport”.





„IP Centru:

La 04.06.2019, cet. Ungureanu Vadim a.n. 1988 dom. str. Pușkin 20 „a” mun. Chișinău, în timp ce se afla pe str. A. Cozmescu 20 mun. Chișinău, în mod tainic a sustras automobilul de model „Volvo” cu n/î CL AE-964 ce aparține cet. Trofim Vasile, a.n. 1962. Suma pagubei constituie 10000 lei md. (art. 186 CP RM).”



Acest mesaj a apărut după ce reporterul Deschide.MD a fost telefonat la finalul lunii iulie de către Maxim Caminschi, ofiţer operativ de sector, din cadrul sectorului Poliție nr. 5 al IP Centru, care l-a informat că este suspectat că ar fi furat un automobil.

De fapt, automobilul despre care susține poliția capitalei, este nimic altceva decât o caroserie părăsită, fără proprietar, invadată de rugină care zace de ani buni pe strada Alexandru Cosmescu 24 din cartierul Malina Mică, sectorul Centru al Capitalei.



Așa arată mașina „furată” de Vadim Ungureanu



Vadim Ungureanu susține că a văzut acea caroserie acolo în primăvara anului trecut și că a mers la sectorul de poliție unde a întrebat cum ar fi posibil de găsit proprietarul,pentru că voia să cumpere barele de protecție. Oamenii legii l-au informat că rabla în cauză este inclusă în lista neagră a automobilelor care urmează a fi evacuate și că nu cunosc cine este proprietarul.

Însă, mai târziu, la începutul lunii iulie a fost telefonat de ofiţerul operativ prin care a fost informat despre faptul că rabla a fost furată și că proprietarul, care până nu demult nu era cunoscut și cu care Ungureanu nu a interacționat niciodată, a depus o plângere pe numele acestuia.



Săptămâna trecută, Ungureanu a fost citat la Direcția Crime Grave din cadrul IP Centru, și a fost audiat în acest caz, dar fără a i se permite să facă cunoștință cu materialul probatoriu care stă la baza acestor acuzații

Am cerut să văd probele care stau la baza acuzației însă mi s-a spus că pot să solicit o copie, doar după ce voi înregistra o cerere în cancelarie. În aceeași zi am solicitat în scris o copie a materialelor, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns. Tot ce am reușit să văd pe biroul ofițerului de urmărire penală, erau doar niște copii a fotografiilor făcute de mine cu caroseria și pe care le-am postat pe o rețea de socializare”, susține Ungureanu.

Mai mult ca atât, potrivit unor surse din cadrul MAI, bărbatul care cică ar fi scris plângere pe Ungureanu, întâmplător sau nu, dar este originar din aceeași localitate cu Andrei Năstase, care acum este ministru al Ministerului Afaceri Interne.

Totodată, vom aminti că în luna iulie ministrul de Interne, Andrei Năstase, s-a adresat către serviciul de presă al MAI, cu solicitarea ca accesul pentru jurnalistul Deschide.MD, Vadim Ungureanu, la conferinţele de presă ale MAI să fie interzis.

Reacţia lui Andrei Năstase a venit după ce în cadrul unei conferinţe de presă, organizate de MAI în contextul omorului de la Botanica, ministrul l-a întrebat pe Vadim Ungureanu: „sunteţi cumva cel condamnat penal?” La care jurnalistul a răspuns afirmativ, precizând că dosarul este unul „înscenat” de ex-ministrul MAI Dorin Recean.

Anterior, când Andrei Năstase nu se afla la guvernare, acesta a avut mai multe incidente cu jurnalistul Vadim Ungureanu, uneori politicianul chiar l-a numit pe reporter și l-a bruscat fizic. Aceste lucruri întâmplându-se chiar la conferințele de presă.

„Dragostea” lui Năstase pentru portalul nostru poate fi concluzionată și din repetatele solicitări la instituții din România de a sista finanțarea portalului nostru.