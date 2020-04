Andrei Năstase: „Prețurile la combustibil ar TREBUI să se micșoreze cu cel puțin 4,5 lei per litru”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

„Ce se întâmplă în realitate? În realitate, prețurile s-au micșorat aproximativ cu 2 lei per litru, iar șoferii și fermierii noștrii supraplătesc la moment cu aproape 2-2,5 lei per litru mai mult decăt prețul corect, iar asta ne afectează pe toți, mai ales pe agricultori în toiul lucrărilor agricole de primăvară. Constatăm încă o dată că Consiliul Concurenței zadarnic consumă anual circa 50 mln lei, dovedindu-și fie incompetența, fie complicitatea penală cu beneficiarii unor scheme transfrontaliere de cartel”, susține liderul Platformei DA.

În situația în care în ultimele două luni pretul la țiței a scăzut de la 50 la 20 dolari per baril, iar ponderea țițeiului în costul benzinei și motorinei este de aproximativ 30%, înseamnă că prețurile la combustibil ar trebui să se micșoreze în Moldova cu cel puțin 4,5 lei per litru, afirmă liderul Platformei DA, Andrei Năstase.

