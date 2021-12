Andrei Spînu despre protestul transporatorilor: Nu înțelegem logica de a solicita majorarea tarifului, dacă atunci când autoritățile solicită transportatorilor date concrete, nu au nicio reacție

„Reiterez același mesaj menționat anterior. Una dintre principalele mele preocupări este ca oamenii să beneficieze de servicii de transport sigur, comod și accesibil, iar prețul achitat pentru serviciile de transport să fie unul corect și care corespunde realităților actuale”. Acest mesaj transmis joi, 16 decembrie de vicepremierul, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, în legătură cu protestul desfășurat de un grup de transportatori în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), acolo unde în această dimineață au parcat și peste 100 de unități de transport.

„Cum am și precizat, noi am dat curs tuturor demersurilor transportatorilor, am avut mai multe ședințe și am agreat că ministerul va face calculele pentru tariful real. Vă aducem la cunoștință, că la data de 16 noiembrie, în atenția transportatorilor a fost expediat un demers de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, pentru a oferi informațiile necesare pe marginea calculelor tarifelor. Până la ziua de astăzi am recepționat informații și date doar de la 9 operatori de transport, din 67. Din aceștia 9, doar 7 au prezentat informațiile conform demersului trimis. Vicepremierul Spînu susține că „nu înțelegem logica de a solicita majorarea tarifului, dacă atunci când autoritățile le solicită transportatorilor date concrete în baza cărora să fie luată această decizie, nu au nicio reacție”.

„De fiecare dată, am spus că apreciem dreptul de a protesta, îl susținem și nu vom crea impedimente pentru desfășurarea acestor manifestări. Colegii mei de la minister, la moment, au analizat datele contabile recepționate de la transportatori, ANTA și BNS. În continuare, în baza datelor, rapoartelor, notelor informative și expertizelor care au stat la baza reglementării tarifelor anterioare, în conformitate cu Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor, ministerul va prezenta în scurt timp calculele efectuate pentru tarifele de transport de pasageri. Și dacă mă întrebați de ce se tergiversează? E datorită faptului că am primit răspunsuri, așa cum am menționat mai sus, doar de la 9 operatori de transport.

Menționez că am mizat pe conlucrare și deschidere din partea transportatorilor. Ne-am așteptat ca majoritatea să dea curs solicitării noastre de a prezenta datele și în baza normelor legale, având la bază metodologia de comun să agreem care este tariful real. Însă acest lucru nici până astăzi nu s-a clarificat”, a mai menționat ministrul Infrastructurii.

Andrei Spînu susține că urmează ca săptămâna viitoare să aibă o nouă întâlnire cu mai mulți operatori de transport rutier pentru discuta pe marginea acestui subiect.

Joi, 16 decembrie, transportatorii au organizat în Piața Marii Adunări Naționale un protest pașnic. Zeci de microbuze au fost parcate în fața Guvernului. Transportatorii solicită ca reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) să efectueze calculele și să aprobe tarifele la serviciile de autogară și la serviciile de transport.