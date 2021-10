Andrei Spînu, despre vizita sa la Sankt Petersburg: ,,M-am asigurat că nu ne vom confrunta cu o situație de criză, nu există temei de îngrijorare”

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a venit cu unele detalii în urma vizitei sale la Sankt Petersburg. Acesta a menționat că a discutat cu reprezentanții de la Gazprom despre prelungirea contractului, pe un an de zile, la condițiile vechi ale anului trecut, potrivit diez.md.

„În cadrul vizitei la Sankt Petersburg am discutat cu reprezentanții de la Gazprom despre creșterea livrării gazelor și energiei electrice în Republica Moldova. Am insistat pe prelungirea contractului la formula veche, pe un an de zile”, a menționat Spînu.

Acesta a mai spus că, în cadrul discuțiilor, le-a spus celor de la Gazprom că formula de primire a Gazului din luna octombrie este una nejustificată și nerealistă pentru Moldova: „M-am asigurat că nu ne vom confrunta cu o situație de criză, nu există temei de îngrijorare”.

De asemenea, Spînu a mai spus că vor începe în această săptămână un plan de lucru, pentru orice eventualitate în prevenirea unei crize energetice, care va fi implementat de guvern. Acesta a spus pe final că Moldovagaz are datorii istorice la Gazprom, care se ridică la 450 de milioane de dolari.