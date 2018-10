Andrian Candu: „A fi pentru Moldova asta nu înseamnă a fi împotriva UE. A fi pentru Moldova înseamnă a uni cetăţenii sub unele idei”

”Noi urmăm un calendar al priorităţilor noastre care sunt extrase din Acordul de Asociere. Deci, lucrurile nu trebuie privite în confruntarea ideilor. A fi pentru Moldova asta nu înseamnă a fi împotriva UE. A fi pentru Moldova înseamnă a uni cetăţenii sub unele idei”, a precizat președintele Parlamentului.

„Doctrina pro-Moldova, înseamnă încetarea unei confruntări geopolitice şi încetarea unei divizări a societăţii. După cum vedeţi, pe parcursul istoriei, dar mai ales în campania electorală, politicienii vin cu mesaje care au dus până la aceea că astăzi este divizată societatea. Este o societate care ar vrea să se apropie de Rusia, alţii care vor să se apropie de valorile occidentale şi se creează o divizare în societate care are şi repercusiuni inclusiv pentru securitatea ţării”, a mai spus Andrian Candu.

23 Octombrie 2018

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.