Andrian Candu despre luptătorii K1, cu tricouri PD, care au omorât un bărbat în fața unui club din Capitală

Andrian Candu a participat aseară la emisiunea „Important”, de la postului de televiziune TVC21, în cadrul căreia acesta a vorbit despre problemele actuale, printre care și cazul luptătorilor K1, suspecți că ar fi ucis în bătaie un bărbat în vârstă de 30 de ani, în fața unui club de noapte, informează unimedia.info.

Acesta neagă că luptătorii ar fi membri PD în contextul unor imagini apărute pe rețelele de socializare, unde suspecții apar în tricouri cu sigla PD.

„Nu înseamnă neapărat dacă au îmbrăcat un tricou într-o anumită campanie electorală și poate au fost eventuali agitatori sau au avut o anumită tangență, că sunt membrii Partidului Democrat”, a declarat Candu.





De asemenea acesta a menționat că a vorbit cu secretarul general și cu Președintele FEA, Dorin Damir privind acești tineri.

„Eu am vorbit cu secretarul general și nu sunt membrii Partidului Democrat. Am discutat și cu ruda mea de afiliere, domnul Dorin Damir, că dacă au vreo legătură cu K1, fiindcă el are o asociație și au spus că am fost cândva membri însă de mult au plecat fiecare pe drumul lui”, a mai spus Candu în cadrul emisiunii.

Amintim că un bărbat din capitală a fost bătut de un grup de tineri pe 19 mai curent. Victima a fost transportată la spital, iar peste cinci zile a decedat.

De menționat că Curtea de Apel a decis ieri că unul dinte suspecți, Aurel Ignat rămâne în arestul prevenit, după ce la data de 27 mai pe numele acestuia a fost emis un mandat de arest de 30 de zile.

Poliția menționează că pe marginea cazului au fost deschise trei cauze penale pentru huliganism, vătămare gravă medie a integrității corporale în urma căreia a survenit decesul unei persoane, iar vinovaţii riscă până la 15 ani de închisoare.

De asemenea, președintele FEA, Dorin Damir susține că luptătorii Aurel Ignat şi Mihai Pârgaru nu au treabă cu K1. Anterior însă, în cadrul aceleiași federații se anunța cu mult fast că tocmai Aurel Ignat este cel care îl va înlocui pe fostul campion KOK, Constantin Țuțu.

Sursa: unimedia.info