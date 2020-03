Actualitate 5 Martie 2020, ora 08:02 Andrian Candu: Dodon este cel care mi-a făcut cunoștință cu Plahotniuc Marime Font



Liderul grupului parlamentar Pro-Moldova, Andrian Candu, a dezvăluit în studioul Jurnal TV că Igor Dodon a fost cel care în 2005 i-a făcut cunoștință cu Vladimir Plahotniuc. „Pe Igor Dodon îl cunosc deja de 14 - 15 ani. El era ministrul al Economiei, iar eu lucram la o companie de consultanță internațională. Dodon mi-a făcut cunoștință cu Plahotniuc în contextul unui investitor care intenționa să vină în Republica Moldova. Dodon mi-a recomandat să vorbesc cu câțiva oameni de afaceri proeminenți, inclusiv mi l-a recomandat pe domnul Plahotniuc”, a dezvăluit Andrian Candu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”. Andrian Candu a comentat informațiile precum că Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova prin segmentul transnistrean al frontierei de stat, utilizând mașina lui Vladimir Andronachi. Loading...

„Nu cunosc despre asta. În acea perioadă eram în SUA, într-o vizită oficială. În general, după ceea ce s-a întâmplat atunci, am anumite semne de întrebare. Înțeleg de ce au fost luate anumite decizii, inclusiv plecarea domnului Plahotniuc. Știu de pericolele care existau, inclusiv pentru familia lui”, a menționat el. Candu, care este și finul de cununie al lui Plahotniuc, a fost întrebat dacă fostul președinte al PD comunică în prezent cu Igor Dodon. „Nu cunosc. Dacă au, e treaba lor”, a spus Andrian Candu. https://www.jurnal.md

