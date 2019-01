Andrian Candu: Eu sunt fericit să fac parte dintr-o echipă care, dacă a promis, face

În politică nu îşi au locul cei care nu îşi onorează promisiunile făcute cetăţenilor. Aceasta este opinia preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu, exprimată în cadrul unui interviu realizat de colegul nostru Alexei Lungu.

Alexei Lungu: Dle președinte, mă bucur să vă revăd în 2019 sănătos și binedispus. Cum au fost sărbătorile în familia Candu?



Andrian Candu: Foarte repede au trecut, deoarece activitățile profesionale legate și de electorală, întotdeauna ești înfundat și cu gândurile și cu grijile, dar bineînțeles au fost și momente plăcute petrecute în familie de Crăciun și după aia Revelion. Atât în familie într-un cerc restrâns, soția cu copiii, dar și puțin cu alte rude sau prieteni. Anul acesta chiar aș zice că deși sărbătorile de Crăciun și Revelion sunt sărbători magice și frumoase, dar nu știu cum au trecut foarte repede și mai puțin semnificative.

Alexei Lungu: Cum ați caracteriza anul 2018 din prisma realizărilor legislativului, eșecurilor legislativului, dar și toată perioada care a fost nu chiar ușoară?



Andrian Candu: Nu a fost chiar de loc ușoară! Îmi aduc aminte cum am început în anul 2015 și de ce provocări a fost marcat. În 2015, dacă vă aduceți aminte, am avut trei guverne, de prim-miniștri, doi prim-miniștri interimari. Am impresia că în acest mandat, în general, am avut de a face cu cinci prim-miniștri, doi președinți de stat, doi guvernatori, doi procurori generali, adică o perioadă bogată.

Au fost multe realizări, multe începuturi. Au fost luate și multe decizii importante din punct de vedere legislativ pe care le consider reușite. Schimbarea sistemului electoral pe sistemul mixt, deși partidul, noi, reprezentanții Partidului Democrat, întotdeauna am fost susținătorii ideii de a schimba complet sistemul doar pe circumscripții uninominale, dar am zis că în acest ciclu electoral, probabil este cazul să avem un mixt, ca cetățenii Republicii să se reobișnuiască din nou cu tot ce înseamnă circumscripții.

Cred că a fost o idee bună și rezultatul vom vedea pe viitor la următoarele alegeri parlamentare din februarie a acestui an. După care, foarte importante modificări de sistem în tot ceea ce ține de financiar-bancar: noua conducere a Băncii Naționale, să nu uităm de noi legi, inclusiv sistemul Basel III. Multe care au dus nu doar la restabilirea sistemului bancar, dar chiar la dezvoltare, la profitabilitate, la creștere economică generată anume din sistemul bancar. Avem și doi jucători mari care au intrat pe piață, e vorba de Banca Transilvania și și-au consolidat pozițiile Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvotlare.

Avem capital american în bănci. Avem o îmbunătățire a tot ceea ce ține de toți parametrii domeniului financiar-bancar. Bineînțeles sunt și regrete pentru unele lucruri care nu s-au reușit sau începute, dar nefinalizate. Aici mă refer la modificări în Constituție legate de integrarea europeană, la mai multe elemente legate de reforma justiției, mă refer la unele proiecte sociale care nu le-am dus la bun sfârșit, de exemplu legate de protecția persoanelor cu dizabilități. Persoane cu dizabilități sunt multe în Republica Moldova și nu se bucură de protecția statului.

Sunt multe care am fi putut face mai mult dacă era și timp. Dacă nu erau crizele de care am fost loviți și cea economică, politică, socială. Dacă aș trage linia și aș privi în spate, cei patru ani de mandat și al meu personal, cred că s-au depus eforturi considerabile, nemaivorbind de relațiile externe.

Alexei Lungu: Să vorbim despre 2019. Sunt câteva puncte care vreau să le abordez. Am să încep cu relațiile externe. În 2018, am văzut o ofensivă activă pe frontul transatrlantic, vorbim despre relațiile cu Washingtonul. Am văzut ambasadorul de la Washington implicat foarte activ în evenimente de promovare a Republicii Moldova pe continentul nord-american. V-am văzut pe dvs. cu multe vizite în SUA, pe președintele PDM, Vlad Plahotniuc și premierul. În 2019, această destinație rămâne prioritară?



Andrian Candu: Rămâne. SUA este un partener strategic pentru noi. Avem o platformă de lucru și cooperare care este numită dialog strategic. În dialog strategic intră dimensiuni gen educația și capitalul uman, justiție, tot ce înseamnă infrastructură și apărare, și mediul de afaceri. Au fost rezultate bune în 2018, tot ce înseamnă economie și relații economice cu SUA.

SUA este unul dintre cei mai de încredere parteneri, mai ales din punct de vedere a puterii economice și putere globală, este important să avem relații bune. Nu doar relații bune la nivel de scrisori sau întrevederi, dar relație pragmatică, formalizată, care are impact pe viața cetățeanului de rând. Investiții din SUA, comerți cu SUA, ajutor și asistență pe infrastructură și apărare, toate contează pentru noi, mai ales că SUA este un avocat a tot ce înseamnă valorile democratice în toate statele lumii, inclusiv în Republica Moldova.

Este partener important și neapărat trebuie să continuăm relația bună și chiar să o aprofundăm, să o creștem ca intensitate. Nemaivorbind de partenerii din regiune, mă refer la România. România este partenerul important pentru noi în relații strategice. Și la bine și la rău a fost alături de noi și trebuie menținut nivelul înalt de relație cu România.

Alexei Lungu: Cum vedeți evoluțiile în relațiile Chișinău-Bruxelles sau Chișinău-Strasbourg? Vorbesc de instituțiile UE. În 2018, am văzut o relație cam politizată, în condițiile în care PPE a făcut în Parlament un joc electoral, decât să se concentreze pe relație bazată pe cifre și pe rezultate.



Andrian Candu: În primul rând, este de menționat că pentru noi rămâne prioritatea numărul unu integrarea europeană. Tot ceea ce este legat de parcursul nostru de integrare în UE, mă refer la implementarea Acordului de Asociere, la cel de liber schimb, reformele care sunt agreate și formalizate în Acordul de Asociere, ele trebuie duse până la capăt. Cu regret, în 2018, relația a fost politizată. Relația politică, interesul politic și emoțiile politice au dominat față de relația pragmatică și rezultatele concrete.

Sper mult că începând din acest an, mai ales după alegerile parlamentare când vom avea și Guvernul deja instalat, să avem o discuție sinceră și pragmatică cu partenerii noștri de la Bruxelles și Strasbourg ca să revenim la relație pragmatică, cu mai puține elemente politice și cu mai mult tot ce înseamnă beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova la nivel de reforme instituționale, statul de drept, infrastructură, tot ce înseamnă dezvoltarea Republicii Moldova și îmbunătățirea vieții cetățeanului, pentru că aceasta este menirea. Halal atunci de orice obiectiv și scopuri, dacă obiectivul final nu aduce beneficiu țării sau cetățeanului. Dar să fie mai puțină relație politică și mai multă relație pragmatică și concretă.

Alexei Lungu: Dle președinte, dar în ce funcție vă vedeți după 24 februarie 2019? Deputat, ministru, prim-ministru, poate veți gestiona o instituție importantă, alta decât Legislativul?



Andrian Candu: În ultimii 15 ani de activitate, inclusiv activitate politică, dar și activitatea precedentă profesională, am avut norocul și fericirea să lucrez într-o echipă bună, profesionistă și fiecare zi să fie alta, să fie diferită, să fie altfel. Nu am avut nicio zi care s-a asemănat cu precedenta. Întotdeauna ceva nou. Domeniile de responsabilitate a fost diferite. Puteam dimineața să negociez cu FMI, la prânz să discut reformele de securitate, după masă reformele societății civile și seara să discutăm despre reformele în economie, amnistie capital sau liberalizarea de capital. Foarte diversificat, în care am învățat, dar am reușit să contribui și cu cunoștințele mele profesionale și experiența. Cel mai important este că ceea ce voi face să-mi aducă satisfacție profesională, dar să aducă și valoarea adăugată societății, țării, dacă va fi posibil și echipei. Atunci nu contează funcția, titulatura, denumirea instituției. Contează să fiu de folos echipei și țării.

Alexei Lungu: Vă așteptați la o campanie electorală corectă sau una murdară? Am să aduc un argument. Ultimii ani am văzut opoziția de stradă manipulând cu anumite realități sau expediind scrisori FMI și altor instituții partenere internaționale sau mai bine-zis denigrând Republica Moldova.



Eu nu am văzut politicieni din alte state la instituții internaționale vorbind de rău propria țară. În schimb, am văzut politicieni moldoveni care cu fiecare ocazie, prin orice instrumente, vorbim de isntrumente neortodoxe și anume finanțări străine și implicarea serviciilor străine din alte state. De asta, vă întrebam dacă vă așteptați să fie o campanie corectă.

Andrian Candu: În primul rând aș vrea să fac o mențiune că nu toată opoziția sau nu toți din opoziție față de putere au comportamentul respectiv care blamează în stânga și dreapta țara sau în afara țării se află în contradicție cu puterea. Am fost martor când deputați din opoziție în deplasările de peste hotare spuneau că noi acasă ne certăm, dar aici prezentăm interesele țării. Am rămas surprins plăcut și chiar am încurajat astfel de atitudine.

Cu regret. Sunt și reprezentanți ai opoziției care nu fac altceva decât să blameze țara, societatea, politicul și au un comportament destul de neadecvat când se află în confruntare politică. Alegerile parlamentare e un proces democratic. Nu e luptă pe viață și pe moarte. Societatea o să se obișnuiască că e o chestie care are loc o dată în patru ani. Alegerile vin și pleacă, dar rămâne obrazul, etica, comportamentul și întotdeauna trebuie să existe spațiu pentru bună ziua. Trebuie să existe posibilitate de a da mâna și de a te așeza la masa discuțiilor pentru formarea viitoarelor guverne sau colaborare.

Campania deja a început cu stângul pentru unii. Deja este marcată de diverse delcarații, inclusiv murdare, ponegrire, lipsă de etică și mă aștept cât ne vom apropia de 24 februarie, nu va fi ușoară și bazată pe principii de etică și cultură.

CITEŞTE CONTINUAREA PE PRIME.MD.