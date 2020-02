Andrian Candu îl acuză pe Nichiforciuc că ar avea afaceri NEDECLARATE în România și R. Moldova

„Știm cum acționează Nichiforciuc, știm despre lipsa integrității sale, despre afacerile pe care le are și nedeclarate și cu atât mai mult știm comportamentul agresiv și de intimidările la care au fost supuși chiar și unii colegi de aici din partea dumnealui. Se transformă într-un fel de supraveghetor al PDM care este menit să supravegheze ca lucrurile să meargă bine, eventual, în viitoarea coaliție cu PSRM”, a acuzat Andrian Candu. Deputatul mai spune că Nichiforciuc ar avea averi nedeclarate și le-a recomandat jurnaliștilor să facă investigații: „Este departe de integritate. Să vedeți cu ce automobil se deplasează, ce afaceri are și aici și în România, multe dintre ele nedeclarate. Astfel de persoane nu au ce căuta în echipa Pro Moldova”. Deputatul Vladimir Cebotari a cerut Autorității Naționale de Integritate să verifice fiecare deputat în parte ce bunuri are în posesie, nu doar cele aflate oficial în proprietate, dar și cele înscrise pe persoane terțe.

Actualitate 24 Februarie 2020, ora: 10:46

