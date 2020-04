Angajat medical de la urgența din Căușeni: „Bolnavii nu ne apelează pentru că SE TEM să nu-i INFECTĂM”

Asistența Medicală de Urgență, Căușeni, e pe cale de a intra în colaps. La momentul actual aici activează doar patru felceri din numărul total de angajați -16 persoane. Inițial medicul și un felcer au fost izolați în carantină după ce au contactat cu un bolnav de Covid-19. Vineri a fost internat la Chișinău felcerul superior, o doamnă în cazul căreia testul a confirmat că are Covid 19. Simptome de infectare manifestă și soțul ei, care activează în calitate de coordonator la substația de Asistență Medicală, Căușeni. El și cei doi copii sunt în așteptarea rezultatelor testelor la Covid-19. Printre angajații medicali infectați de la SAMU, Căușeni este și o femeie însărcinată, internată în secția de reanimare a spitalului din Căușeni.

Un angajat al SAMU a acceptat să discute cu noi, doar cu condiția să-i păstrăm anonimatul. „Iertați-ne va rog ca suntem oleacă lași, se fac presiuni asupra noastră, promitem însă ca încet o sa ne modificăm comportamentul”, a precizat sursa chiar la începutul discuției noastre.

Aceasta ne-a relatat că primii infectați la SAMU, Căușeni, au apărut după ce au început să deservească raionul Ștefan Vodă de unde echipele de pe ambulanță preluau bolnavii de Covid-19 pe care îi duceau la Chișinău. Au fost cazuri când la Chișinău nu erau locuri și de acolo au fost redirecționați la spitalul din Hâncești. „Vă imaginați ce distanță trebuiau să parcurgă ambulanțele. Măștile erau de o calitate proastă, dintr-o țesătură subțire de bumbac, trebuia să ne punem cel puțin câte două măști. Nici mărimea lor nu corespundea standardelor. Și e adevărat ce s-a scris în presă despre ochelari. Și nouă ni s-a spus să nu-i aruncăm. Sunt dezinfectați, uscați și a doua zi iar îi îmbrăcăm. Am început să-i reutilizăm după ce Chișinăul a început să ne trimită combinezoane fără ochelari”.

Deși mai mulți angajați au început să manifeste simptome de Covid-19, nimeni nu s-a grăbit să supună personalul de la substația de ambulanțe, Căușeni testelor la Covid. „Când s-a îmbolnăvit felcerul superior și doamna a fost internată în spital, nimeni nu se grăbea să ne spună care e rezultatul. Noi doar am contactat cu ea. A doua zi am aflat pe căi neoficiale, dând mai multe telefoane că a fost infectată cu Covid-19. Noi, ceilalți, care am mai rămas, deși avem și unele simptome, nimeni nu vine să ne facă testul”.

Ieri, ex-ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a fost prima care a dezvăluit informația că la stația de Asistență Medicală Urgentă, Căușeni, aproape că nu are cine lucra. „Abia după ce a apărut această informație, azi ne-au telefonat angajații de la Agenția Națională de Sănătate Publică și ne-au dat indicația ca angajații care manifestă simptome ori au contactat cu bolnavi de Covid-19 să se autoizoleze. I-am rugat să ne testeze. Ne-au spus că nu vor fi testați decât cei situația cărora s-a agravat. Azi a mai fost internat un felcer, ieri – altul. În total au fost internați în spitale cu Covid 19 șapte angajați”.

Am remarcat că și sursa noastră tușea în timpul discuției. „Sper că nu m-am infectat, deși nu exclud acest lucru. Nu am deocamdată febră ori alte dureri. Ca și mulți angajați azi suntem în situația când sperăm că dacă ne-am infectat să fie măcar o formă ușoară…”.

După ce substația de Asistență Medicală Căușeni a început să deservească raionul Ștefan Vodă, angajații cu greu făceau față numărului de solicitări. Pe lângă faptul că se deplasau la o distanță mare până în satele din Ștefan Vodă, mai trebuiau să ajungă la Chișinău și să mai circule de la un spital la altul până bolnavului i se găsea un loc. Spre surpriza angajaților pe parcursul ultimei săptămâni numărul apelurilor la dispecerat a scăzut. „Înainte de pandemie 20 -25 % din apelurile la dispeceratul nostru nu reprezentau o urgență. La începutul epidemiei aveam zeci de chemări, abia reușeam să facem față, iar pe parcursul ultimelor zile numărul lor s-a redus. Oamenii au aflat că suntem infectați și se tem să nu-i contaminăm. Majoritatea își transportă singuri bolnavii. Ne apelează doar dacă e vorba de un infarct ori dacă o gravidă naște și nu au alte posibilități”, mai relevă angajatul medical.

La finalul discuției acesta a avut un mesaj și pentru responsabilii de la ministerul Sănătății: „Cei de sus ascund adevărul și problemele cu care ne confruntăm. Dar dacă lumea cunoaște adevărul se protejează mai bine. Chiar și atunci când cheamă medicul, își pune o mască ori recurge la alte măsuri de precauție. Pe timp de război o oaste trebuie dotată, protejată. În cazul nostru, al medicilor, lucrătorilor medicali trebuie să fim testați la Covid 19”, a conchis sursa noastră.

