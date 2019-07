Angela Merkel a încălcat protocolul și a stat pe scaun la o ceremonie oficială, după episodul de tremur puternic de miercuri

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Cancelarul Germaniei a mai precizat, în conferința de presă, că a luat deja măsuri legate de aceste episoade, încă de la primul incident, însă este vorba despre un întreg ”proces” care e încă în derulare. ”Acest proces este în derulare, dar am înregistrat progrese. O vreme va trebui însă să trăiesc cu asta. Oamenii nu trebuie să își facă griji pentru mine. (...) Sunt convinsă că-mi pot exercita mandatul”, a comentat ea.

Ulterior, la conferința de presă comună, Merkel a zâmbit și a spus că este bine. ”Sunt bine. Nu trebuie să vă faceți griji pentru mine”, a spus cancelarul, citată de Reuters. Merkel a completat că are convingerea că este aptă de muncă.

