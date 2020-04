Angela Merkel avertizează: Germania este încă la începutul pandemiei. Am câștigat timp

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Procurorul general-adjunct Ruslan Popov a acționat în judecată Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) pentru lezarea onoarei și demnității. CIJM a realizat la începutul anului curent două achete jurnalistice în care constată că procurorul are averi mai...

Luni, în Germania, s-au deschis magazinele mici, iar şcolile și-au reluat activitatea pentru acele clase unde au loc examene de absolvire. Berlinul a anunţat, săptămâna trecută, că rata infecţiei a încetinit şi că focarul a fost pus sub control, dar autoritățile i-au avertizat pe oameni că trebuie să rămână vigilenţi pentru a evita un al doilea val de infecţii.

"Nu trăim ultima fază a pandemiei. Suntem încă la început", a spus ea în camera inferioară a parlamentului, Bundestag. "Am câştigat timp", a afirmat Merkel, adăugând că situaţia actuală a fost folosită pentru a întări sistemul de sănătate din Germania.

