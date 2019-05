Animații 3D care cuceresc lumea se nasc într-un bloc gri din Chișinău

Vizualizările unui desen animat, produs de niște moldoveni, depășește de 500 de ori populația țării noastre

Acum trei ani, o echipă de tineri, care au rămas șomeri după ce compania la care lucrau a dat faliment, s-a gândit să-și deschidă un mic studio de animație. Astăzi, dintr-un bloc gri din sectorul Botanica al Capitalei, pornesc în marea lume a internetului clipuri animate pentru copii, vizualizările cărora depășesc cu peste 500 de ori populația R. Moldova. În ajunul Zilei Internaționale a Copiilor, TIMPUL a realizat un material special din lumea animației 3D de la noi.



Poate că, în drum spre un asemenea studio, unii oamenii s-ar fi așteptat să se simtă ca în povești, să vadă pereți colorați, indicatoare amuzante, uși primitoare și un birou cu un design aparte sau măcar ceva ce le-ar induce ideea că poarta spre lumea animației 3D este foarte aproape. În realitate însă studioul se află într-un oarecare bloc de birouri cu multe coridoare lungi și neprimitoare. O cameră nici prea mică, nici prea mare, găzduiește cuminte câteva mese de birou, pe care poți observa calculatoare performante, care au câte două monitoare. La acestea lucrează de zor câțiva bărbați de 30-35 de ani.

În scurt timp după ce am intrat, de noi s-a apropiat Victor Starîș, managerul pe producție, care a început să ne povestească despre cum are loc procesul de producere a unei animații 3D. Așezându-se în fața calculatorului, el ne-a dat de înțeles că acest aparat reprezintă adevărata poartă spre lumea animației 3D. Managerul a menționat că echipa, pe care o coordonează, realizează animații educative la melodiile pentru copii cu vârste cuprinse între 1 și 6 ani. „În faza inițială primim de la clienții noștri o melodie cunoscută, în limba engleză, pentru copii, cum ar fi: „Jingle Bells”, „Twinkle, Twinkle, Little Star”, „Happy Birthday” etc. Și noi trebuie să-i creăm un clip animat în 3D. Desigur, am făcut clipuri și pentru cântecele în limba română, cum ar fi: „Trei purceluși”, „Oița mea” etc. Totuși, în prezent, lucrăm mai mult pentru publicul vorbitor de limbă engleză”, adaugă bărbatul.



„Personajele noastre învaţă alfabetul sau să numere”

Victor Starîș subliniază că scopul principal al echipei pe care o conduce este să creeze un conținut, care să nu satisfacă numai funcția de entertainment, dar să fie și educativ. „Veți observa că de multe ori personajele noastre învață alfabetul sau numele animalelor, învață să numere sau fac alte acțiuni cu un caracter educațional”, menţionează interlocutorul nostru.

Astfel, după ce echipa de specialiști primeşte melodia, începe procesul de realizare a clipului, care este împărțit în câteva etape. „Atunci gândim conținutul animației, după care urmează storyboarding-ul, adică procesul prin care artistul storybordist desenează toată acțiunea în 2D. Apoi urmează modelarea desenului animat în 3D. Aici, mai întâi concept-artistul schițează conceptul personajelor de care avem nevoie, iar modelatorii le creează în baza schițelor primite”, explică Victor Starîș.

Specialistul mai spune că există anumite criterii, care trebuie respectate la crearea conținutului pentru cei mici. „Aici mă refer la forme cât mai stilizate, culori cât mai intense. De asemenea, trebuie să urmărim ce content e mai popular pe internet. Şi atunci când creăm un personaj, ne punem în pielea fiecărui copil și concepem un astfel de erou, care ar fi pe placul acestuia. De aceea personajele noastre trebuie să fie unice. De exemplu, dacă avem de desenat un câine, acesta va fi diferit de alte personaje similare, care există deja pe piață”, afirmă managerul.

O animație de trei minute se realizează în 1,5 luni

„Trebuie neapărat să ținem cont de faptul că picii preferă animațiile însoțite de cântece, iar cei mai mari sunt deja interesați de dialogurile dintre personaje”, adaugă Stanislav Staruș, un animator 3D din echipă.

Ulterior, după ce toate elementele prezente în animație sunt modelate, obiectele, care se mișcă, trebuie rigate. „Adică, fiecărui personaj i se creează un schelet, care ulterior este utilizat de animatorii 3D pentru a controla mișcările personajelor. Astfel, la următoarea etapă, animatorii, ghidându-se după storyboardul care este împărțit în mai multe cadre, creează animația. Animatorul trebuie să creeze scena cât mai interesant. De exemplu, dacă în storyboard, personajul se deplasează din punctul A în punctul B, animatorul poate să facă astfel încât acest personaj să sară sau să alerge din punctul A în punctul B, să se bucure etc. Toate aceste detalii rămân la discreția animatorului și sunt binevenite atât timp cât au sens și adaugă profunzime conținutului”, susține Victor Starîș.

Din spusele specialistului, am aflat că, după ce animația este finalizată și confirmată de animatorul-șef, care obține un feedback din partea clientului, aceasta ajunge la departamentul de rendare. „Aici are loc procesul de creare a imaginii finale din toate resursele care au fost utilizate până acum. Astfel, persoana responsabilă stabilește lumina pentru fiecare scenă, dar și proprietățile și texturile fiecărui element din scenă etc. După care urmează ultima etapă, prin care toate elemente create la rendare trebuie aranjate într-o anumită ordine pentru a obține compoziția finală”.

Deşi animațiile 3D create la Chișinău durează până la două-trei minute, membrii echipei de producție susţin că realizarea acestora poate dura în medie 1,5 luni, în funcţie de durata melodiei, dar și de complexitatea animației.

Doar două secunde pe zi

În total, în acest studio lucrează 14 specialiști, dintre care șapte sunt animatori 3D. „Departamentul de animație este cel mai numeros, deoarece un animator 3D poate anima calitativ până la aproximativ două secunde într-o zi de muncă”, precizează Victor Starîş. Acesta mai spune că specialiștii din echipa sa au învățat singuri tainele animației 3D, pentru că în R. Moldova nu se fac studii în acest domeniu. „Majoritatea am învățat acest domeniu, frecventând anumite traininguri de specialitate sau cursuri online. Chiar şi cei care au absolvit facultatea de designer au urmat oricum anumite cursuri pentru a se reprofila”, afirmă managerul.

Specialiștii în animaţie au ținut să menţioneze că pentru ei este extrem de important ca lucrările, pe care le produc, să fie unice și calitative. Mai mult, membrii echipei, care au copii, sunt foarte atenți cum reacţionează micuții lor la animațiile pe care le creează. Vasile Cazacu, animator 3D și tată a doi copii de un an și, respectiv, patru ani, spune că „ei sunt foarte fericiți când vizionează, zâmbesc și repetă acțiunile personajelor”.

Peste 1 700 000 000 de vizionări pe Youtube

Iurii Sacalî, vizualizator 3D adaugă că, deși nu are copii, este plăcut surprins când observă în transportul public sau când se află în vacanță, sau în oricare alte circumstanțe, că mămicile își pot calma picii mofturoși cu animațiile produse de ei. „Pe lângă feedbackul, primit de la client, aceste reacții sunt cu adevărat speciale pentru noi”, adaugă el.

Una dintre primele animații 3D, realizate de această echipă în 2016 la cântecul „Johny Johny Yes Papa”, a acumulat până în prezent peste 1 700 000 000 de vizionări. Bebelușul, realizat pentru această animație, a devenit în scurt timp personajul preferat al echipei. Acest clip poate fi urmărit pe canalul YOUTUBE, LooLoo Kids, cu care băieții colaborează. Fiind întrebați cine le sunt clienții, membrii echipei s-au limitat să ne spună că aceștia sunt din Europa de Vest, precizând că nu pot să ne ofere mai multe detalii pentru a nu divulga secretul comercial.

Totuși, dacă căutăm pe Youtube animațiile la cântecele despre care Victor Starîș a vorbit la începutul discuției noastre, observăm că ele aparțin canalelor LooLoo Kids sau TraLaLa. Anul trecut, presa a scris că fondatorii studioului de animație de la Iași, care deține aceste două canale de Youtube, sunt Cristina Badan, de profesie tehnician dentar şi soţul său, Alexandru Badan, un orheian din R. Moldova, de profesie inginer mecanic. Cei doi recunoșteau că, în oficiul de la Iași, se lucrează la anumite etape, dar fiindcă în România nu există suficienţi animatori, sunt nevoiţi să apeleze şi la studiouri din străinătate. Canalul LooLoo Kids colaborează cu 50-60 de persoane angajate full-time, însă în general lista colaboratorilor depăşeşte numărul de 100, susțineau fondatorii studioului din România.