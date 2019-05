Aniversarea a 20 de ani de cooperare între R. Moldova și Carolina de Nord, sărbătorită la Universitatea de Medicină

Sute de cetățeni europeni au fost împiedicați să voteze pentru Parlamentul European, în Marea Britanie. Principalul mesaj pe care l-au auzit aceștia la secțiile de votare a fost – mergeți să votați în țările voastre, scrie publicația britanică The Independent.

La OrheiLand a început montarea celui mai modern roller coaster din întreaga regiune, care va funcționa în acest sezon estival și care se anunță a fi principala atracție a parcului de distracții în acest an.

„Din anul 2000, mii de copii din orfelinatele R. Moldova au primit un suport deosebit, oferit de către profesorii și studenții din Carolina de Nord. În același timp, noi am instruit şi studenții noştri. De asemenea, dezvoltarea farmaciilor rurale și cercetările în această privinţă se datorează schimbului de studenți în aceste farmacii, care a început în anul 2013. În acest sens, în anul 2016, au fost livrate ca ajutor umanitar foarte multe cărți medicale, lucru care a fost posibil datorită partenerilor din R. Moldova și cu directa implicare a Secretarului de Stat din Carolina de Nord. De aceea putem spune că această aniversare de 20 de ani a adus niște rezultate marcante”, a afirmat Elaine Marshall.

Rectorul a amintit şi despre faptul că, în 2006, clinicile Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemițanu” au beneficiat de echipament medical în valoare de 500 de mii de dolari. De asemenea, medicii stomatologi din SUA, în comun cu profesorii și studenții stomatologi ai USMF „N. Testemițanu”, sub conducerea profesorului Makler, acordă pe parcursul anilor servicii stomatologice gratuite copiilor din orfelinatele R. Moldova. „Până în prezent au beneficiat de tratament peste 5000 de copii. S-a desfășurat cu succes şi „Cursul de instruire la distanță în problemele actuale ale medicinei și sănătății publice”, cu participarea studenților și a profesorilor instituției noastre și a Universității Carolina de Est. În anul 2008, a fost inițiată instruirea la distanță pentru medicii stomatologi. În anul 2018, cu suportul partenerilor americani, am inițiat pregătirea universitară a asistentelor medicale cu studii superioare, care este un program revoluţionar pentru sistemul autohton de sănătate. Acum, când marcăm două decenii de parteneriat durabil, aducem mulțumiri și ne exprimăm profunda noastră gratitudine”, a subliniat Ion Ababii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)