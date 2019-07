ANRCETI anunță deschiderea spre atribuire a numerelor scurte 13xx pentru servicii de utilitate publică

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Cauzele respiratiei urat mirositoare sunt numeroase si, de obicei, fiecare persoana sufera de aceasta afectiune la un moment dat in viata. De cele mai multe ori, insa, cauzele sunt usor de identificat si de corectat. Exista totusi si cazuri in care este indicat consultul unui doctor...

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

Până în prezent, agenții economici care prestează asemenea servicii utilizează resurse de numerotare din diferite blocuri de numere geografice, non-geografice, mobile etc., apelurile respective fiind tarifate la nivelul apelurilor naționale. Având în vedere faptul că apelurile date sunt, de regulă, de lungă durată – tarifele actuale provoacă nemulțumirea utilizatorilor.

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță, că începând cu 1 august 2019, numerele scurte 13xx vor fi disponibile spre atribuire pentru serviciile serviciile de utilitate publică, prestate de centrele de contact ale entităților care oferă asemenea servicii: rețele electrice, termice, de gaze, apă, canalizare etc. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI, aprobată astăzi în ședință publică, vine să protejeze utilizatorii împotriva unor sume mari facturate pentru aceste servicii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)