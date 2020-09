Șansa lui Merkel

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Cum se raportează evreii dintr-un cămin de bătrâni din București la evenimentele din 23 august 1944? În această dimineață am ascultat punctele de vedere ale mai multor rezidenți...

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Ştim că lămâile au multă vitamina C şi întăresc sistemul imunitar, dar ele au şi un efect spectaculos asupra digestiei. Stimulează tranzitul intestinal şi favorizează eliminarea toxinelor din corp, de aceea ea este adesea un ingredient des folosit de către...

Mercedes se vede nevoit să vândă în continuare marele G însă pe anumite piețe are nevoie de motoare de cilindree mică.

Invitație la lectură / Alexandra Tănase despre „Vremuri Second Hand” de Svetlana Aleksievici:

Întrucât nu mai are a-și face griji privind realegerea în funcție, Merkel ar avea șansa rară de a-și ameliora imaginea și locul în cartea de istorie printr-o clară politică externă, bazată pe valori și principii, iar nu pe compromisuri fetide. Dar mai știe ea, oare, ce valori și principii iubește și apără? Mai seamănă ele oare cu sănătoasa claritate morală a genialului ei predecesor, primul lider postbelic al CDU și al Germaniei? Sau i le-a îngropat ceea ce și-a imaginat a fi pragmatism? Pare greu de crezut că s-a lăsat și ea contaminată, încărcându-se ideologic postmodern, ca democrații de peste ocean, nu doar cu ecologism, ci și cu relativism, cu antiamericanism, cu identitarism neomarxist, cu anticapitalism și nihilism.

În fond, Merkel nu mai are în față încă un mandat și, deci, nevoia de a ține cont de obiecțiile SPD, ale concernelor și ale extremei stângi și drepte față de o reconsiderare critică a raporturilor cu Rusia.

Or, după cum reliefa recent un observator slovac, atacul cu arme chimice asupra liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, îi oferă cancelarei ”șansa de a se prezenta la final de mandat ca o politiciană orientată spre valori și de a se disocia de North Stream II fără să pară că i-ar fi cedat președintelui american, Trump”.

Volta îndepărtării de America s-a produs treptat și a devenit vizibilă sub Gerhard Schröder, social-democratul care avea să aterizeze în buzunarul vestei lui Vladimir Putin fără să recolteze vreodată oprobriul rezervat lui Donald Trump pentru o presupusă bunăvoință față de Rusia. N-avea să se pună capăt fatidicei lui schimbări de macaz nici ulterior, sub Angela Merkel, care avea să bată palma cu dictatorul rus spre a continua proiectul North Stream II.

În mod semnificativ, acest păgubitor împăciuitorism nu vizează doar raporturile Apusului cu regimuri totalitare, precum cel chinez, importante comercial pentru Vest, ci și cu unele economic neglijabile ca Belarus. Deloc întâmplător, Germania și UE încă n-au căzut de acord să-i sancționeze pe potentatul din Minsk și pe complicii lui, în ciuda crimelor și samavolniciei unor Lukașenko et comp. N-au ajuns în vest cererile unei opoziții care a câștigat alegerile furate de tiran? Nu le e clar conducătorilor europeni utilitatea morală, politică și psihologică a unui embargo capabil să întărească Vestul, lămurindu-i pe germani și pe europeni pentru ce valori trebuie luptat și pentru care nu?

Or, toate crizele noi care pun Vestul în dificultate s-au grefat pe panica și isteria generate de pandemia ivită în China, cu tot cortegiul lor de catastrofale efecte în planul deciziilor guvernamentale occidentale.

Pe soldatul Švejk l-am cunoscut când eram copil. Cum treaba asta se petrecea înainte de a ști eu ce-a fost Primul Război Mondial sau Imperiul Austro-Ungar, nu am rămas...

O deputată din Brazilia, Flordelis dos Santos de Souza, cunoscută pentru că are 55 de copii, biologici și adoptați, este acuzată că a pus la cale asasinarea soțului. A făcut-o chiar...

