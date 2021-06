Anti-românul Tulbure recunoaște că se pregătește o alianță Usatîi-PAS. Cum se va numi. Video cu Tulbure cum ia bani de la Usatîi

Am observat unele păreri cu pretenții - că Rusia folosește radicalii naționaliști ca să alimenteze discursul partidelor pro-ruse în Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Alt...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Stiinta vindecatoare a dacilor se bucura de atata faima in antichitate, incat remediile folosite de ei erau recomandate de marii medici ai timpului, in scrierile lor. Salvate ca prin minune de...

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus...

Sfantul Dorotei a trait in timpul domniei imparatului Liciniu. Sfantul Dorotei a fost episcopul Bisericii din cetatea Tir pana in vremea imparatului Iulian Apostatul, cand, din cauza refuzului de a...

Istoricul A.M. Stoenescu: Traseul de dreapta al României a fost frânt prin uciderea lui Barbu Catargiu.

Înălțarea Domnului se sărbătorește în fiecare an, la 40 de zile după Înviere. Este cea mai importantă sărbătoare creștină, care are loc după Paște.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Desecretizarea fondurilor Arhivei Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova ofera cercetatorilor posibilitatea realizarii unei reconstituiri cat mai fidele a multiplelor aspecte ale istoriei regimului totalitar comunist, insuficient sau deloc elucidate in istoriografia noastra. Regimul...

Un pic mai târziu, Tulbure, fonda alături de ”eminența cenușie” a lui Vladimir Voronin – Mark Tkaciuk , Școala Antropolgică Superioară. Pe lângă faima proastă pe care a avut-o această instituție și toate suspiciunile de corupție care au planat în privința înființării și obținerii sediului acesteia, este interesant de remarcat ”pro-moldoveanul” Tulbure a acceptat să fondeze o instituție de învățământ în care practic nu era admisă limba română (sau moldovenească, cum preferă el s-o numească). ”La anticamera acestei universități am fost informați că toate grupele sunt cu predare numai în limba rusă și că oricine dorește să se înscrie la această instituție de învățământ superior din Moldova trebuie să cunoasca bine rusa”, scria în 2005 Ziarul de Gardă.

În anul 2003, Tulbure, ca reprezentant al Moldovei la Consiliul Europei, Alexei Tulbure pur și simplu a aruncat în aer opinia publică din toată Europa prin atacurile sale virulente la adresa României. Sub motivul apărării ””, la care statul român ar fi atentat, Tulbure acuza Bucureștiul că atentează la ””, etc. Pe cât de argumentate erau declarațiile sale ne putem da seama acum mult mai bine, când după 13 ani Republica Moldova există și e la fel de independentă precum era, iar dacă și există pericole acestea nu vin din partea României. "Alocuțiunea sa la ședința Comitetului de Miniștri al CE a provocat un adevărat scandal diplomatic. Potrivit insinuărilor acestuia, facute pe o tonalitate agresivă, România a fost acuzată că subminează suveranitatea R. Moldova.", se spunea într–un comentariu publicat atunci pe site–ul ADEPT.

Plantele sunt stâlpul ecosistemului pământului. Acestea asigură oxigen și hrană, care sunt necesare pentru supraviețuirea noastră pe pământ. Plantele pot apărea sub...

Girafa este cel mai înalt animal, dar oamenii de ştiinţă nu reuşesc să-şi explice cum au ajuns să aibă gâtul lung. Un renumit zoolog francez, Jean Baptiste de Lamarck, are o...

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)