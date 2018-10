Antiamericanismul ca boală psihică

Liderul unei mari națiuni nucleare, idolul adeptilor antiamerinismului, a spus saptamana asta la un forum de discuții ce crede despre moartea jurnalistului opozant din Arabia Saudita, Jamal Khashoggi, ucis in incinta Consulatului saudit din Istanbul.



Amintim ca Khashoggi a emigrat din țara sa de origine în urmă cu un an. Traia in SUA, unde scria pentru Washington Post, susținea conferinte în întreaga lume, planuia sa se casatoreasca. Pe 2 octombrie, a intrat în Consulatul saudit din Istanbul pentru a obține un certificat de stare civila și acolo a fost imediat înșfăcat, torturat, ucis și dezmembrat.

Arabia Saudita a recunoscut sambata ”nefericitul incident” și acum țările lumii impun tot felul de sancțiuni împotriva acestei țări. Evident că, în acest context, Putin a fost întrebat cum va reacționa Federația Rusă la această crimă oribilă.





Raspunsul lui Putin ne lamureste ce fel de om este și, totodata, da măsură urii sale irationale fata de SUA. El a spus că: ”în general, responsabilitatea principală pentru dispariția lui Khashoggi este a SUA, deoarece el a trăit acolo în ultimul timp”(!) (declaratie postata pe site-ul Kremlinului).

Am spus ura irationala pentru că Risia nu are niciun motiv, nici macar cat de mic, să acopere crimele altora asa cum face cu cele ale lui Assad in Siria sau ale acolitilor sai in tot felul de pseudorepublici pe care le-a infiintat la periferia fostului imperiu sovietic. Arabia Saudita nu este în niciun caz un aliat al Rusiei, chiar din contră, iar aceste relații dusmanoase dintre Moscova si Riad își trag originea incă de pe vremea lui Stalin.

Ce se intampla atunci? Foarte simplu. Ceea cea au facut sauditii cu Khashoggi l-a uns atat de tare la suflet, incat a iertat vechea rivalitate cu Riadul. Îi este atat de draga ideea că un jurnalist opozant este ucis dupa ce, din neglijența fatidica merge la Consulatului tarii sale natale, încât toate considerentele de ordin rațional se retrag în planul secund.

„Asa le trebuie tuturor acestor reporterași! Să știe pe viitor ce îi asteapta daca îi critica pe oamenii respectabili!…A da, si sa nu uitam sa injuram din nou SUA”.

Ce fel de om trebuie sa fii ca sa gandesti astfel. Declaratia sa frizeaza nebunia si este mult mai grava decât tot ”wahhabismul” sau nuclear (potrivit caruia, in caz de razboi nuclear, ”infidelii occidentali” vor merge in iad, iar toți rușii – din oficiu – în paradis).

paginaderusia.ro