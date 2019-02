Anul nou Chinezesc, al Porcului, începe pe 5 februarie. Aduce dragoste, dar și instabilitate, spun specialiștii

Un an al iubirii şi prieteniei, dar instabil totuşi, cu anumite perioade de ghinion. Sunt semnele sub care stă noul an chinezesc. Anul Porcului de Pământ începe mâine seară şi este sărbătorit de chinezii din toată lumea. La fel ca în cazul românilor, îşi aduc familia alături, respectă tradiţiile şi întind mesele / de pe care nu trebuie să lipsească nici cârnaţii, nici colţunaşii chinezeşti. Iar prăjiturile cu răvaş sunt preferatele copiilor. Chinezii intră în anul Porcului de Pământ cu întreaga familie. Copiii participa la festivalul Dragonului Roşu, îşi cinstesc rudele şi primesc, în schimb, un plic cu bănuţi simbolici, care le aduce noroc. Am aflat tradiţia acestei sărbători de la familia lui Bai Bin.

Bai Bin locuieşte de 15 ani în ţara noastră, iar anul acesta se bucură de intrarea în noul an chinezesc împreună cu părinţii lui, care tocmai au sosit din China. Este cucerit de vremea din Bucureşti şi are deja prieteni în restaurantul pe care îl conduce.

WEI XIN, mamă: Romania este o tara foarte frumoasa si imi place ca oamenii sunt foarte prietenosi cu chinezii.

De pe masa de sărbătoare nu lipsesc colţunaşii, cârnaţii şi brânza chinezească.

Superstiţii noul an chinezesc

Superstiţii pentru intrarea în noul an chinezesc există, ca şi la români, de altfel. Cel mai important este să nu dai cu mătura, să nu te speli pe păr, să nu foloseşti cuţite sau foarfece în prima zi din an şi să nu te întorci dacă îţi auzi numele.

Pe de altă parte, e bine dacă mănânci colţunaşi chinezeşti şi peşte şi le oferi copiilor portocale.

Dragoste și instabilitate în Anul chinezesc al Porcului

Anul Câinelui de Pământ se încheie pe 4 februarie. Iar cel al Porcului de Pământ începe marţi, pe 5 februarie. E un an al norocului, al prosperităţii şi al fertilităţii. Marcat, totuşi, şi de perioade de ghinion.

MARIAN GOLEA, specialist Feng Shui: Zodii care vor beneficia de anul iepurele pe primul loc, sobolanul pe locul doi și afectate sunt oaia si maimuta. Gandiţi-vă la un pământ care stă deasupra unei ape care se mișca, deci instabilitate, un an dificil. E un an conflictual pentru România.

Zodiile chinezeşti se calculează în funcţie de an, şi nu de lună. Iar fiecare semn este reprezentat de câte un animal. În 2019, la capitolul dragoste vor sta cel mai bine câinii şi iepurii, iar bani vor face maimuţele şi caii. Investiţiile, însă, nu sunt recomandate pentru nimeni!