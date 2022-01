Anul Tigrului de apă 2022 - Privește partea plină a paharului!

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Din nou se scumpesc carburanții. ANRE a anunțat prețul maxim de referință, cu 12 bani mai mult per litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Secretarul de externe britanic Liz Truss a spus că Vladimir Putin trebuie „să facă pasul în spate în privința Ucrainei înainte să comită o greșeală strategică uriașă”, informează The Guardian. Potrivit oficialului britanic, obiectivul regimurilor...

Avocații protestează în fața Parlamentului, unde are loc ședința plenară. Aceștia cer amânarea amendamentului propus de către deputata PAS Olesea Stamate, la proiectul Legii cu privire la Avocatură.

Ai parte de un an revelator presărat cu multe oportunități și cu noi perspective. Prima perioadă a anului va fi una pe care trebuie să o dedici introspecției tocmai pentru a putea înțelege mai bine care sunt valorile după care tu te ghidezi, dar și care sunt așteptările tale de la viață. Ai grijă ca acestea să fie realiste și realizabile pentru a nu avea parte de dezamăgiri. Încearcă să iei totul treptat și să te miști cu pași mici și siguri pentru a te putea asigura că te îndrepți încotro îți dorești. Relațiile tale pot fi afectate dacă nu înveți să le acorzi mai multă atenție și să depui mai mult efort pentru a putea menține armonia.

Tu exiști pentru a străluci și pentru a-i lumina și pe alții cu aura ta puternică, așa că nici nu este de mirare că vei avea parte de un an minunat! În 2022 trebuie să înveți să pui mai mult accent pe relațiile cu apropiații tăi și să încerci să împărtășești cu aceștia cunoștințele și experiențele personale. Mulți te vor percepe ca pe un lider sau ca pe un exemplu bun de urmat, așa că va trebui să fii mult mai atent/ă la faptele și vorbele tale. Pe plan profesional vei avea parte de un real succes și poți spera chiar și la un post de conducere dacă vei reuși să-ți dovedești atuurile și să nu te lași afectat/ă de părerile colegilor tăi.

Ai parte de un an plin de transformări în care vei învăța care sunt cele mai importante aspecte ale vieții. Chiar dacă până acum nu ai reușit să trăiești în deplină concordanță cu valorile, acest lucru se va schimba și te vei bucura din plin de împlinire sufletească. Pe plan profesional vei fi nevoit/ă să faci o schimbare foarte mare dacă vei considera că meriți mai mult și că nu ești destul de apreciat/ă. Chiar și pe plan sentimental sunt necesare schimbările, deoarece, altfel nu vei reuși să ai o relație fericită și armonioasă. Încearcă să nu-ți mai pierzi timpul cu lucruri care nu te reprezintă și să te concentrezi doar pe acelea care îți oferă satisfacție sufletească.

Se anunță un an cu vindecări spirituale! Toate dramele tale și toate traumele trecutului vor dispărea, dar în niciun caz ca prin minune. Vei avea foarte mult de lucrat cu propria persoană pentru a putea depăși toate aceste limite pe care ți le-ai impus pe parcursul timpului. De altfel, trebuie să înveți să renunți să renunți la trecut și să te menții ancorat/ă în prezent pentru a te putea bucura din plin de viață. Pe plan sentimental vei avea parte de o mare reușită, își vei găsi sufletul pereche sau vei face pasul cel mare, însă doar dacă vei învăța să-ți gestionezi emoțiile și să renunți de impulsivitate.

Anul tău va fi unul foarte dinamic presărat cu multe aventuri și cu și mai mult optimism. În sfârșit, după atât de mult timp, vei învăța să fii mult mai pozitiv/ă și să privești partea plină a paharului. Cu cât îți vei deschide mai mult inima și mintea în fața Universului, cu atât te vei bucura mai mult de toate lucrurile minunate pe care acesta le are de oferit. Optimismul tău va atinge cote maxime și acest lucru se va resimți pe toate planurile. Fie că este vorba despre o relație, fie că este vorba despre locul de muncă sau despre situația ta financiară, tu vei alege să vezi doar lucrurile bune și, astfel, vei avea parte doar de evenimente frumoase din care vei avea multe de învățat.

Vei avea parte de o perioadă tumultuoasă, așa cum nu ai mai avut demult. Chiar și așa, toate aceste situații neplăcute în care te vei regăsi te vor ajută să conștientizezi mai bine care sunt adevăratele tale valori. Se anunță multe experiențe copleșitoare care te vor da peste cap, dar dacă vei învăța să privești și partea plină a paharului, vei reuși să trei cu brio peste toate încercările Universului. Pe plan sentimental vei avea parte de multe schimbări și s-ar putea să renunți la o relație de lungă durată care nu îți mai bucura sufletul. Deși ideea de separare te sperie foarte tare, este important ca în acest an să iei decizii sănătoase oricât de greu ți s-ar părea acest lucru.

Pentru tine anul 2022 se anunță a fi un an plin de încercări, dar și de oportunități. Vei fi pus față în față cu cele mai mari temeri și cu cele mai întunecate gânduri ale tale pentru a putea învăța să le gestionezi și pentru a te elibera de tot ceea ce nu-ți mai folosește. Vei avea parte de noroc în relații, iar dacă ești singur/ă, îți vei găsi sufletul pereche. Dacă te afli deja într-o relație sau într-un mariaj, vei avea parte de multă fericire și de momente intense. Din punct de vedere profesional lucrurile vor deveni destul de complicate și ar trebui să acorzi mai multă atenție acestui aspect dacă nu îți dorești să fii înlocuit/ă cu o persoană care își dă mai mult interesul.

Vei avea parte de un an presărat cu de toate! Îți va fi foarte greu să iei decizii și dacă nu vei reuși să faci alegerile corecte, te vei confrunta cu multe situații neplăcute. Pe de altă parte, dacă vei reuși să iei decizii care să corespundă cu valorile tale și cu felul tău de a fi, te vei bucura de multe succes pe parcursul acestui ani. Din punct de vedere sentimental, anul acesta se anunță a fi foarte revelator. Vei avea parte de multe conștientizări și vei reuși să elimini toxicitatea din viața ta și să nu mai accepți să intri în relații care nu-ți mulțumesc sufletul. Vei fi nevoit/ă să acorzi mai multă atenție planului profesional, deoarece vei avea șansa de a te remarca, însă doar dacă vei depune efort.

Urmează o perioadă destul de complicată în care vei fi pus/ă la multe încercări. Vei fi nevoit/ă să muncești din greu pentru a-ți atinge țelurile și nu vei avea parte de niciun ajutor din exterior. Te vei concentra mai mult pe relația cu propria persoană, ci nu pe relațiile cu cei din jur sau pe o relație amoroasă, deoarece vei înțelege că înainte de toate trebuie să fii bine cu tine. Din punct de vedere profesional, se anunță un an cu multe reușite. Imaginația și creativitatea ta va atinge cote maxime, iar acest lucru te va diferenția la locul de muncă. Vei avea oportunitatea de a-ți expune ideile și punctele de vedere și vei reuși să impresionezi pe toată lumea cu ele.

Șobolan – Născut în 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Pentru tine urmează un an bun, în care vei aduna roadele muncii de pe parcursul anilor trecuți. Vei găsi puterea și curajul de a depăși anumite situații neplăcute care te-au tras în jos până acum, iar acest lucru se va resimți pe toate planurile. Pe plan amoros se anunță multe surprize, iar acestea vor veni din partea persoanelor la care te-ai fi așteptat cel mai puțin. Există șansa ca o persoană apropiată din grupul de prieteni să îți fure inima și să-ți dea viața peste cap într-un sens bun. Pe plan profesional se anunță un mare succes, dar doar dacă vei învăța să nu mai iei decizii care să nu corespundă convingerilor tale. Până la finalul anului vei reuși să găsești un echilibru perfect între sfera sentimentală și cea profesională și, astfel, vei avea foarte multe de câștigat.

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

