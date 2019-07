Anunț exploziv al lui Băsescu! Klaus Iohannis are o mare problemă. Se va afla în curând

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producător mondial de biciclete, a început să îşi mute din China spre Taiwan producţia destinată pieţei din SUA.

”Dar are șanse Firea sau Teodorovici? Dacă are cineva șanse este cel care este cel mai puternic susținut din interiorul partidului. Ori, alegerile de la Congres au arătat că doamna Dăncilă este cea mai susținută, mai ales că a fost o desemnare în condiții de concurență”, a precizat Traian Băsescu în direct la România TV.

Traian Băsescu a vorbit și despre premierul Viorica Dăncilă, care ar putea intra cu ușurință în turul doi al alegerilor prezidențiale din acest an. Fostul președinte consideră că premierul Dăncilă este în măsură să devină candidatul PSD la prezidențiale.

„Marea problemă este cu cine intră. Klaus Iohannis are garantat mandatul al doilea, dacă intră în turul doi cu doamna Dăncilă, reprezentantul PSD. De ce? Pentru că în turul doi electoratul USR ar vota cu Iohannis. Dacă intră cu Barna, electoratul PSD ar vota cu Barna sau cu Cioloș și nu cu Iohannis. Deci părerea mea este că Iohannis trebuie să facă tot ce poate pentru a o aduce pe doamna Dăncilă în turul doi și nu pe Barna sau pe Cioloș.”

Traian Băsescu a comentat, la România TV, situația care ar ruma să aibă loc în scurt timp, mai axact la alegerile prezidențiale din acest an. El a făcut referire la șansele pe care Klaus Iohannis le are de a mai sta la Cotrocebni pentru încă un mandat.

