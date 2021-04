ANUNȚ IMPORTANT PENTRU DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CREDINȚĂ FAȚĂ DE ROMÂNIA

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ambasada României la Chișinău comunică faptul că Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) va organiza, pe parcursul lunilor aprilie, mai și iunie 2021, un număr de patru ceremonii de depunere a jurământului de credință față de România dedicate Ambasadei României la Chișinău și celor două Consulate Generale Bălți și Cahul. 1. Persoanele care pot depune jurământul de credință la sediul ANC:  Cele care au solicitat redobândirea cetățeniei române cu menținerea domiciliului în străinătate, având ca temei legal art. 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, iar ulterior au optat pentru stabilirea domiciliului în România;  Cele care doresc menținerea domiciliului în străinătate, dar solicită depunerea jurământului la București. 2. Condiții pentru depunerea jurământului de credință la ANC:  Persoanele enumerate mai sus pot depune jurământul de credință, în termenul prevăzut de lege și la sediul ANC din București, cu acordul șefului de misiune sau al oficiului consular din Republica Moldova.  Acordul șefului de misiune pentru depunerea jurământului de credință la sediul ANC este emis de către Secția consulară a Ambasadei României la Chișinău, Consulatul General al României la Bălți, respectiv Consulatul General al României la Cahul exclusiv în baza unei programări prealabile, obținute prin intermediul portalului extern www.econsulat.ro, în baza cererii online transmise spre pre-validare cu opțiunea depunerii jurământului de credință la ANC.  Pentru procesarea cererii de către Secția consulară sunt necesare aceleași documente ca cele solicitate în vederea programării pentru depunerea jurământului de credință față de România la sediul misiunii diplomatice. 3. Obținerea programării:  Cererile online pentru depunerea jurământului de credință vor fi programate de către Secția Consulară, cu respectarea ordinii cronologice a datei de transmitere a acestora și în limita locurilor disponibile.  Data și ora programării vor fi trimise automat de sistem la adresa de e-mail care a fost folosită pentru crearea contului de utilizator pe portalul www.econsulat.ro. 4. Documentele care trebuie prezentate la sediul ANC: După obținerea acordului șefului misiunii diplomatice, persoanele programate trebuie să se prezinte la sediul ANC cu următoarele:  Acordul șefului de misiune pentru depunerea jurământului de credință la sediul ANC.  Act de identitate (pașaportul şi 2 fotografii tip pașaport – 35X45 mm);  Declarațiile prin care solicitanții îşi schimbă opțiunea privitoare la stabilirea domiciliului în România, ulterior aprobării Ordinelor ANC. 5. Calendarul noilor ceremoniilor: Ceremoniile vor fi organizate la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, din str. Blănari nr. 25, sect. 3, București. Locurile sunt disponibile astfel:  21 aprilie (120 de locuri) – alocate Secției consulare a Ambasadei României la Chișinău;  22 aprilie (60 de locuri) – 30 de locuri alocate Consulatului General al României la Cahul și 30 de locuri Consulatului General al României la Bălți;  27 mai (60 de locuri) – 30 de locuri alocate Secției consulare a Ambasadei României la Chișinău, 15 locuri Consulatului General al României la Bălți și 15 locuri Consulatului General al României la Cahul;  24 iunie (60 de locuri) - 30 de locuri alocate Secției consulare a Ambasadei României la Chișinău, 15 locuri Consulatului General al României la Bălți și 15 locuri Consulatului General al României la Cahul; 6. Condiții cu privire la intrarea pe teritoriul României:  Condițiile de intrare în România le puteți consulta accesând următorul link: https://chisinau.mae.ro/local-news/1990  Singura autoritate competentă legal să permită intrarea în România este Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. 7. Condițiile permiterii accesului în sediul Secției consulare: În contextul creșterii numărului de cazuri de infectare cu noul Coronavirus, facem apel la înțelegerea dvs. și vă rugăm insistent să vă prezentați la sediul Secției consulare strict conform programărilor primite. Accesul în incita Secției consulare va fi permis numai în următoarele condiții: • Purtarea obligatorie a măștii de protecție! • Lipsa simptomelor asociate COVID-19 (temperatură ridicată, tuse, rinoree, respirație dificilă)! • Menținerea distanței fizice (mai mare de 1,5 m)! Nu se permite accesul aparținătorilor/rudelor/prietenilor! Subliniem că măsurile de protecție de mai sus sunt necesare atât pentru protejarea dumneavoastră, cât și a personalului consular și sunt conforme cu normele și recomandările autorităților române și ale Republicii Moldova în contextul pandemiei de COVID-19. Precizări importante: Serviciile consulare sunt gratuite. Ambasada României la Chișinău descurajează apelarea la firmele de intermediere și nu favorizează sub nicio formă cererile primite pe alte căi decât prin portalul www.econsulat.ro

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)