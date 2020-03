ANUNȚ OFICIAL /// Punctele de trecere a frontierei Rădăuţi Prut şi Oancea sunt ÎNCHISE TEMPORAR

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

opozantul Andrei Pivovarov promite continuarea campaniei ”Niet”; peste 50.000 de persoane semnează un ”manifest” care denunţă o ”lovitură de stat sub acoperirea unor modificări”

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 13 MARTIE 2020 ; intr-o zi cu conotatii populare ce indeamna la atentie “vineri 13”, iata ca Luna in Scorpion da o atmosfera incredibil de sexy si ne indeamna sa nu ne luam dupa superstitii si vorbe fara sustinere. Vineri 13 este o...

Mierea 100% naturală are numeroase beneficii asupra organismului, mai ales când este consumată pe stomacul gol. Iată ce se întâmplă în corpul tău după ce consumi acest dulce natural înainte de a mânca orice altceva.

Astfel, Vela a anunţat că vor fi închise temporar punctele de trecere Turnu, Săcuieni, Salonta şi Valea lui Mihai la graniţa cu Ungaria, punctul de trecere Sighet la graniţa cu Ucraina, vămile de la Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele şi Bechet prin care se făcea tranzitul din şi către Bulgaria, punctele de trecere Rădăuţi Prut şi Oancea la graniţa cu Republica Moldova. În plus, sunt punctele de trecere a frontierei de la Porţile de Fier 2, Moldova Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcan, Drobeta Turnu Severin şi Naideş, care au fost închise unilateral de către autorităţile sârbe începând din 12 martie ora 8.

