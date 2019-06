Anunțul surpriză al lui Emmanuel Macron: Angela Merkel la șefia Comisiei Europene?

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Solul inghetat din Siberia e mediul perfect de conservare si nu mai mira pe nimeni ca acolo se fac descoperiri peste descoperiri. Cea mai recenta este aceea a unui cap imens de lup, care a stat in permafrost timp de circa 40.000 de ani.

Vara si-a intrat pe deplin in drepturi, astfel nu strica sa-ti reamintesti cum sa te feresti de canicula.

Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o altă treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN.

"Bineînţeles pentru că eu cred că trebuie cineva puternic", a subliniat Macron. "Cred că Europa are nevoie de noi chipuri şi figuri puternice, deci e nevoie personalităţi care să poată să aibă aceste calităţi", potrivit preşedintelui francez.

Întrebat despre cancelarul german, el a răspuns: "Nu vreau să mă angajez pentru Angela Merkel pentru care am multă prietenie. Dacă ea ar vrea să devină preşedinta Comisiei Europene, eu aş susţine-o", a spus el.

"Europa are nevoie de feţe noi, de personalităţi puternice, ea are nevoie de oameni care au o credibilitate personală şi competenţe pentru a umple posturile care le aparţin", a declarat şeful statului francez într-un interviu acordat cu ocazia sosirii sale la Geneva pentru festivităţile prilejuite de împlinirea de 100 de ani de la fondarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii OIM.

