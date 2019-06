Apariție bizară pe cerul Marii Britanii. Locuitorii au reușit să filmeze tot /// VIDEO

Imagini incredibile au fost filmate pe cerul Marii Britanii.



Un arc electric luminos s-a format pe orizontală, producând un efect spectaculos. Câteva ore mai târziu, aceleaşi fenomene inedite au brăzdat şi cerul oraşului Brighton.

Meteorologii spun că vremea rea va mai continua o perioadă.

Having a #lightning time in Royal Tunbridge Wells this evening! #Thunder #ExtremeWeather pic.twitter.com/axtVLmDnfS