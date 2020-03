Apel din Diasporă: ”NOI VENIM ÎN ȚARĂ, DODON PLEACĂ AFARĂ”

Având in vedere acțiunile vădit îndreptate împotriva propriilor cetățeni de către actuala conducere a RM, Guvern și președintele în persoana d-lui Dodon. Consider absolut necesara de a organiza grup de inițiativă păstrând distanta dintre oameni, sa mergem cu un protest pașnic la toate misiunile consulare a RM din Londra, Lisbon, Paris, Roma, Moscova etc.



Republica Moldova în persoana d-lui Dodon comite un genocid al poporului prin instalarea stării de carntină pe teritoriul țării fără ca premergător sa adopte un pachet social pentru ajutorarea oamenilor in impas, avem exemplu Rusia - care a instalat carantina cu păstrarea salariul existent, UK- asigurarea 80%din salariul tuturor celor angajati, perioada de gratie pentru chirie, perioada de gratie pentru plata dobânzii persoanelor care beneficiază de credit etc...

Practic Guvernul împreuna cu Președintele a oblicat oamenii prin introducerea stării de urgenta să rabde foame și sentimental de incertitudine.

RM este unica Tara care a închis spațiul aerian pentru toți operatori care prestează servicii avia pe teritoriul tarii chiar și pentru proprii cetățeni în condițiile in care Guvernele din întreaga lume organizează si subvenționează route charter ca sa isi salveze cetățenii din focarele acestui virus.

Dacă ne organizam facem un pas pentru a scapă de acest odios regim, putem atrage media străine televiziuni ca sa impună sancțiuni din extern guvernului și președintelui ori altfel nu exista alta definiție la ceea ce se întâmpla în RM decât genocidul d-lui Dodon împotriva propriilor cetățeni.



