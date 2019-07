APEL DISPERAT /// MOLDOVA MAI AȘTEAPTĂ! Autostrada A8 MAI AȘTEAPTĂ! Anul 2019 e ratat! Că și anul 2018!

Conform unui document OFICIAL al MT (prezentat la CM POIM în iulie 2019) din lista proiectelor majore ce vor fi transmise la CE în 2019 fac parte:

1.Autostradă - Sibiu - Pitești (1,4,5)

2.Drum Expres - Pitești-Craiova

3.Material rulant

4.Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad

Unde este autostrada Unirii/A8/Montana?



Conform unei intalniri oficiale in luna mai 2019 dintre MVA (Moldova Vrea Autostrada), MDM (Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei) si Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc s-a afirmat cu subiect si predicat faptul ca in luna iulie 2019 se va scoate la licitatie proiectare si executie la podul de la Ungheni. O aberație maxima din moment ce SF-ul este in analiza la APM Iasi din 2016 (de mai bine de 3 ani de zile) si problemele semnalate nu au fost rezolvate de proiectant/CNAIR nici pana acum. Si cum nu avem un SF finalizat, avizat nici vorba de Pth (Proiect Tehnic) si Executie.

Lasand la o parte acest "detaliu" un lucru este clar: Moldova mai asteapta! Moldova a ratat anul 2018 si mai nou anul 2019 pentru a transmite la CE (Comisia Europeana) cerere de finantare/rambursare. Este practic IMPOSIBIL sa se transmita in 2019 cerere de finantare din moment ce nu avem un SF finalizat si avizat la autostrada A8.

Timpul trece si sansele de a finanta executia autostrazii A8 din POIM 2 2021-2027 scad periculos de mult!

Prin urmare SOMAM PUBLIC GUVERNUL ROMÂNIEI următoarele :

1.sa renunțe la a mai experimenta fantasma PPP pe A8

2. Sa înștiințeze CE de intenția de a depune cerere de finanțare în vederea construirii A8 INTEGRAL din Fonduri Europene

3. Sa rezolve solicitările Apm Iași în legătură cu podul de la Ungheni

4. Sa dea dovada de transparenta și deschidere către societatea civila și asociațiile civice ce militează pentru autostrăzi in Moldova.

5. sa puna la dispozitie toate resursele logistice, financiare si administrative pentru ca proiectantii sa poata finaliza si aviza in timp util SF la Tg. Mures-Tg. Neamt.

6. Sa considere Autostrada A8 PRIORITATE ZERO!



dr.geogr. Adrian Covasnianu

vicepresedinte MVA