Apel disperat privind Autostrada „Unirii” A8 spre Moldova: Unde au apărut probleme la proiectul care ar urma să treacă munții Carpați și de ce este iminent un blocaj

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va dezvolta economia în continuare şi ce ne rezervă viitorul apropiat?

Luna este in vorbaretul Gemeni, iar Mercur urmeaza sa faca opozitie lui Saturn. Simti energia? Parca ai fi in sampanie si te gadila bulele. Pe masura ce Luna face cuadratura cu Venus si sextil cu Chiron, relatiile incep sa aduca la suprafata adevaruri nespuse.

Eu am tot spus că ar trebui văzut dacă reducerea vitezei de proiectare și/sau execuția în primă fază half-profile _pe zonele grele montane_ nu ar crește fezabilitatea acestui proiect. Obții aproape același beneficiu, la un cost mult mai mic. Dacă Elveția și Germania/Bavaria au putut fi legate 30 de ani (până recent) printr-un tunel de 7km cu o bandă pe sens cu limită de 60km/h, putem și noi să ajustăm niște soluții exorbitante și să avem un drum modern cu mici limitări în zonele cele mai dificile.

Motivul? "Vine Curtea de Conturi și ne zice că am făcut degeaba studiul din 2011". Ceea ce nu e adevărat, e normal ca în investigarea și detalierea unui mega-proiect să fie niveluri succesive de detaliere și în orice mare proiect o parte din muncă o faci degeaba (într-un mare proiect se explorează piste și se abandonează, oricine a lucrat într-o activitate antreprenorială/startup etc, înțelege conceptul). Să consideri asta "prejudiciu" înseamnă să fii bătut în cap.

Contractul pentru Studiul de Fezabilitate pentru autostrada A8 de la Tg. Mureș la Tg. Neamț, trecerea Carpaților pentru „Autostrada Unirii”, are probleme și se derulează defectuos, atrage atenția Asociația Moldova Vrea Autostradă, al cărei vicepreședinte este tocmai consilier onorific al ministrului Transporturilor. „Se mimează progresul ca să nu țipe lumea, dar în sistem se știe că nu se va face”, confirmă și deputatul USR, Cătălin Drulă, care vorbește la rându-i de alte probleme ce macină proiectul ce riscă să intre într-un blocaj.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)