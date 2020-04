APEL privind gestionarea situației de urgență legată de COVID-19 în mun. Chișinău adresat Primarului General și Consiliului Municipal

Situația generată de pandemia COVID-19 a evidențiat o serie de probleme în sistemele sociale, de medicină și nu doar, din întreaga lume. În statele sărace, ca Republica Moldova, situația este și mai dificilă, iar astăzi suntem abia la începutul unei situații fără precedent, care va afecta pe termen lung întreaga societate. Sondajele ne arată că 80% din populație nu are deloc economii, doar 7% are pentru zile negre (zile, nu și luni) și doar 3% este asigurată în cazuri de criză. 8% din populație nu are economii pentru că a investit în micul business, prin care a creat locuri de muncă și a plătit taxe.

