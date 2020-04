APEL PUBLIC. E dreptul meu să vin acasă﻿

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Când am pornit spre Sudul Basarabiei primăvara nu-şi luase viză. Pe semne că uitase de calendar sau se cam supărase pe noi. Şi nu-i păsa primăverii că păsările, mai ales cocostârcii, „stau de vorbă” pe maluri de ape, iar pe ici-acolo tremură câte-un...

„Tot mai des, in ultimele zile, oameni importanti se dau cu parerea referitor la alegerile prezidentiale”, afirmă democratul pe facebook.com

Renunță la produsele chimice de curățat în favoarea unor alternative naturale. În plus, sigur le ai în bucătăria ta deja, astfel că este o metodă mai puțin costisitoare. Dezinfectarea locuinței cu produse de curățare naturale poate părea o sarcină copleșitoare,...

Am intrat în posesia unor imagini video care arată urmările accidentului de aseară care s-a produs în apropiere de localitatea Cojuşna, cu implicarea unui Mercedes-AMG.

A.O. „Familii Migrante”, Ziarul Migranților Moldoveni „Gazeta Basarabiei”, activiști civici din Diasporă, etc. Sursa: https://gazetabasarabiei.com

Pe parcursul ultimilor ani au fost elaborate şi aprobate o serie de documente cu caracter politic şi strategic care abordează problematica reîntoarcerii cetăţenilor migranți originari din Republica Moldova: Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, Planul de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare, Strategia naţională „Diaspora 2025”, Strategia naţională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021 şi Planul de acţiuni de implementare a acesteia pentru anii 2017-2021, etc. Cu toate acestea, în condițiile actuale de criză epidemiologică, cetăţenii Republicii Moldova care se reîntorc de peste hotare se confruntă cu multiple probleme.

Evaluarea oportunităţilor de extindere și de dezvoltare a programelor naţionale – economice, sociale, antreprenoriale, educaționale, culturale, etc. – în scopul integrării migranţilor reveniţi în Republica Moldova în urma unei situații de urgență absolută cauzate de pandemia de COVID-19.

Evitarea utilizării discursului public discriminatoriu, care incită la ură sau conduce la partajarea societății în tabere „pro” și „contra” migranților, excluderea oricăror speculații de ordin politicianist la tema pandemiei de COVID-19 și a situației migranților, excluderea mesajelor denigratoare față de Diasporă, etc. Evaluarea posibilităţii de acordare a Poliţei de Asigurare Medicală gratuite pentru migranţii reveniţi în Republica Moldova în urma unei situații de urgență absolută cauzate de pandemia de COVID-19. Prelungirea termenului de procurare cu preț redus a Primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (după 01.04.2020 în sumă fixă 4056 MDL, preț redus cu 50 de procente), sau revenirea la posibilitatea pentru membrii diasporei reveniți în țară să procure Poliţa de Asigurare Medicală pe perioada scurtă de aflare în țară.

