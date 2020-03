APEL PUBLIC al societății civile privind dispoziția emisă de președintele Consiliului Audiovizualului. „Anumite prevederi din acest document îngrădesc grav libertatea de exprimare”

Semnatarii sunt deosebiți de alarmați de punctul 5 din dispoziția președintelui CA, care prevede că „Pe durata perioadei stării de urgență prezentatorii/moderatorii/redactorii vor renunța unilateral la enunțarea și favorizarea neavizată atât a propriei opinii, cât și a liberei formări de opinii arbitrare în reflectarea subiectelor ce vizează pandemia COVID-19, atât în context național, cât și extern, unicele surse sigure, veridice, imparțiale și echilibrate fiind autoritățile publice competente din țară și de peste hotare (Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizația Mondială a Sănătății). Această obligativitate rezidă imperios din necesitatea asigurării exactității maxime şi corectitudinii depline a informației, din caracterul esențial al faptului că relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă şi imparțială a evenimentelor”. Organizațiile neguvernamentale de media și Platforma Națională a Forumului Societății Civile atenționează că impunerea unor prevederi de acest fel de către președintele CA afectează grav pluralismul mediatic în Republica Moldova. Considerăm că se instituie restricții nejustificate la limita cenzurii. Pentru jurnaliști aceste prevederi ar putea însemna imposibilitatea de a asigura diversitatea de opinii, fiindu-le încălcat dreptul accesului la informație, iar pentru cetățeni – lipsa accesului sau acces limitat la informație și surse credibile care ar putea relata un alt punct de vedere decât cel oficial.

Consiliul Audiovizualului este garant al interesului public în domeniul audiovizualului şi are misiunea de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale. Consiliul Audiovizualului, și nu președintele acestuia, este abilitat să aprobe decizii cu caracter executoriu obligatoriu în acest domeniu. Orice limitare a drepturilor și libertăților în perioada stării de urgență trebuie să fie proporțională și motivată. Prin dispozițiile pct. 10 din Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020, Comisia pentru situații excepționale a redus cvorumul pentru a asigura că deciziile pot fi luate în limita mandatului, însă nu a acordat drepturi suplimentare președintelui CA.

„La 17 martie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență în legătură cu situația epidemiologică prin infecția cu covid-19, între 17 martie și 15 mai 2020. Parlamentul a oferit un mandat larg de acțiune Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova. La 23 martie 2020, Comisia a adoptat o Dispoziție prin care a declarat deliberative ședințele Consiliului Audiovizualului cu prezența a cel puțin 4 membri (pct. 10 din dispoziție), cu derogare de la prevederile art. 80 alin. (3) din Codul audiovizualului, care cere prezența a cel puțin 6 membri. CA are 9 membri.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)