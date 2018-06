Apele curgătoare ocupă, la nivel planetar, o suprafață cu mult mai mare decât cea estimată până acum

Un studiu de dată recentă dat publicității de către cei de la American Association for the Advancement of Science dezvăluie o realitate neașteptată, în contextul în care multă lume apreciază că Terra nu prea mai are secrete majore de oferit, mai ales în ceea ce privește cunoașterea geografică. S-a constatat, nu fără surprindere, că fluviile, râurile și pârâurile acoperă o mai mare parte din suprafața Planetei Albastre, față de cât se estima până mai ieri.





O hartă globală a apelor curgătoare, creată prin combinarea datelor și imaginilor furnizate de către sateliți, arată că fluviile, râurile și pârâurile planetei noastre au o suprafață totală cu 44% mai mare decât cea care reieșea din calculele anterioare.

Deși pare greu de crezut, există extrem de puține studii prin care s-a calculat suprafața globală ocupată de către apele curgătoare. Totuși, deținerea unor date corecte în această privință are o importanță majoră, în orientarea strategiilor de mediu. Modificările ce survin la nivelul atmosferei și biosferei au mare legătură cu fenomenele ce se petrec în râurile planetei noastre. De pildă, râurile eliberează circa 1/5 din dioxidul de carbon ce-și are originea în combustibilii fosili și în industria materialelor de construcții (a cimentului).





Baza de date GRWL – Global River Widths from Landsat este una dintre cele mai amănunțite și complexe baze de date care au fost realizate, cuprinzând date referitoare la apele curgătoare de mari dimensiuni ale planetei noastre. Au fost realizate, de asemenea, și calcule ce privesc râurile mai mici și pârâurile, nelipsind nici datele în acest sens.

Potrivit earth.com, s-a estimat de curând că, per total, apele curgătoare ale Pământului acoperă o suprafață de 773.000 kilometri pătrați, în zonele neocupate de către calota glaciară. Această estimare oferă o cifră considerabil mai mare, comparativ cu estimările de dată anterioară. Studiul mai dezvăluie și că în zonele arctice suprafața acoperită de către apele curgătoare este mai mare decât s-a calculat anterior, dar că râurile din Europa și SUA au o pondere mai mică, ca suprafață, decât cea care fusese socotită mai înainte. Nu trebuie să pierdem din vedere însă, că, în multe dintre statele lumii, activitățile umane pot avea o influență (negativă) deloc neglijabilă inclusiv în ceea ce privește apele curgătoare.

Sursa: cunoastelumea.ro