Apple a lansat un serviciu de televiziune și filme, dar și un card de credit

Rusul care a murit din cauza exploziei unei bombe artizanale pe care o asambla într-un apartament din Kiev, se afla pe lista urmaritilor generali sub suspiciunea de ucidere a unui șofer al serviciului BlaBlaCar, a declarat Iaroslav Antoniak, consilier al șefului Serviciului de Securitate...

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Florin Piersic dezminte că are probleme de sănătate, cu atât mai mult cu cât ar fi fost la spital. ” Eu mai am de gând să trăiesc bine”, a declarat marele actor, pentru Observator. În vârstă de 83 de ani, Florin Piersic a ținut să spună că este...

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

În plus, Apple a lansat o nouă platformă de jocuri, Apple Arcade, care oferă 100 de jocuri care nu sunt disponibile în altă parte. Platforma va putea fi accesată în 150 de ţări din această toamnă, dar nu a fost anunţat preţul abonamentului.

De asemenea, grupul american a prezentat o aplicaţie de ştiri, Apple News+, care va include peste 300 de titluri de reviste, inclusiv Marie Claire, Vogue, New Yorker, Esquire, National Geographic, Rolling Stone, publicaţiile LA Times şi Wall Street Journal. Platforma nu va urmări ceea ce citesc utilizatorii.

Versiunea iPhone include o reducere de 2% la fiecare achiziţie, costuri adiţionale, taxe anuale sau internaţionale. Cardul a fost creat cu ajutorul Goldman Sachs şi MasterCard. Versiunea fizică a cardului este făcută din titaniu şi nu are înscrise cifre sau spaţiu pentru semnătură, scrie Agerpres.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)