Apple Anunta Conferința “It’s Show Time”, ce va LANSA

Apple a anuntat in aceasta seara o noua conferinta cu denumirea "It's Show Time", iata ce produse intentioneaza sa lanseze pentru clientii sai.





Apple a trimis in aceasta seara invitatii pentru o noua conferinta care va avea loc in data de 25 martie in Apple Park, din Cupertino, ea fiind anuntata de unele zvonuri inca de acum cateva saptamani. Conferinta se numeste “It’s Show Time”, iar compania Apple urmeaza sa lanseze atunci o noua tableta iPad, dar si un nou serviciu de streaming video la cerere. Acest serviciu de streaming video la cerere va fi “vedeta” conferintei din 25 martie, iar asta pentru ca Apple investeste in el de aproximativ 1 an de zile, iar acum vom vedea rezultatele. Vorbim despre filme si seriale produse de catre Apple pentru acest serviciu de streaming la cerere, plus posibilitatea de a vedea filme si seriale de la alte case de productie.

Apple Anunta Conferinta “It’s Show Time”, ce va LANSA Separat de acest serviciu, cei de la Apple ar urma sa lanseze inclusiv abonamente pentru Apple News, acestea urmand a oferi acces la continut exclusiv care va fi disponibil in platforma. Atat noul serviciu de streaming video la cerere, cat si cel pentru Apple News urmeaza sa coste cate 10 dolari lunar, fiecare, astfel ca Apple va avea noi surse de venituri in curand.

Este posibil ca serviciul de streaming la cerere sa fie efectiv disponibil abia undeva prin vara, sau poate chair prin toamna, o data clara nefiind anuntata pana acum de catre zvonuri. Apple va transmite in direct conferinta din 25 martie, astfel ca toata lumea o va putea vedea pentru a afla in direct noutatile ce vor fi anuntate in cadrul sau de catre americani.