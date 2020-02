Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

Fenomenul mai puțin obișnuit care s-a manifestat în această iarnă în România este că nu s-a mai aflat sub influența unor fronturi atmosferice care să vină dinspre Est, cum se întâmpla de obicei, ci a fost afectată de mase de aer dinspre Vest, așa cum se va...

Combinatii de zodii. 10 cupluri care sunt fericite impreuna si 10 care doar se prefac Fiecare om are in minte modelul perfect cand este voba despre iubirea adevarata. Altora, insa nu le place sa priveasca cuplurile fercite (care se tin de mana, se saruta mereu sau se ating...

„- Înseamnă să nu fii tont, să nu te lași îmbătat cu apă rece, să știi să vezi, să simți, să pricepi la iuțeală, să fii sensibil la microsemnale, să te doară de năpasta altora, să consideri problema pâinii aproapelui tău ca pe o datorie spirituală iar nu ca pe o simplă problemă materială, să poți oricând deveni – cum atât de frumos a spus Iorga – un om public în zilele de urgie. Suflet politic? Vai de capul bărbatului care nu-l are și mare pierdere zău nu era dacă nu se năștea.

Este cazul să menționăm că nu doar istoria recentă a Republicii Moldova poate fi învățată din acte judiciare internaționale și naționale, dar și istoria medievală. Condițiile istorice ale apariției principatului Moldovei la 1359 și terminând cu proclamarea independenței Republicii Moldova la 27 august 1991 sunt redate într-un alt act judiciar Internațional care beneficiază de autoritate lucrului judecat. Este vorba de Hotărârea Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Tănase c. Moldova (§ 11-18).

Evenimentele istorice din „trecutul nostru recent”, după proclamarea independenței față de URSS, sunt redate cu exactitate în paragrafele 28-56 ale Hotărârii CEDO în cauza Ilașcu și alții c. Moldovei și Federației Ruse.

Teoria „aprecierii haotice a trecutului nostru recent” este, în egală măsură, o diversiune și un fals, care sunt înfiletate cu multă abilitate în mentalitatea noastră colectivă. În realitate, nu există nici o apreciere haotică. Există adevărul istoric și manipulările grosolane cu faptele istorice, iar domnul ministru nu are decât să aleagă de partea cui este.

„[…] operațiunea de menținere a păcii în cauză, ridicată de către unii în slăvi, s-a transformat într-un factor de conservare a conflictului transnistrean, or, atitudinea părtinitoare şi simpatiile pacificatorilor ruși faţă de regimul secesionist de la Tiraspol sunt absolut evidente.

Adițional, cred că ar fi util să ne amintim de poziția MAEIE-ului pe care îl conduce astăzi dl Ciocoi referitor la acest subiect, expusă în C omentariul Guvernului Republicii Moldova cu privire la aniversarea a 25-a de la încetarea ostilităților de pe Nistru:

În perioada 2004-2007 actualul ministru de externe a deținut funcția de șef al Direcției Consiliul Europei și Drepturile Omului din cadrul Departamentului Cooperare Multilaterală, MAEIE. În această calitate, ministrul Ciocoi în mod sigur a interacționat cu Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei pe marginea Hotărârii Ilașcu și alții c. Moldovei și Rusiei. Prin urmare, dumnealui cunoaște în mod cert conținutul acestui document. Pentru a-i reîmprospăta memoria, mai jos vom reproduce paragrafele 380-382 din Hotărârea CEDO din 8 iulie 2004 în cauza Ilașcu și alții c. Moldovei și Rusiei.

În continuare, ne vom referi la un alt document internațional, ce are o valoare superioară celei unui tratat internațional. Este vorba de Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Ilașcu și alții c. Moldovei şi Rusiei (Cererea nr. 48787/99). Această hotărâre, fiind pronunțată de un tribunal internațional, beneficiază de autoritatea și puterea lucrului judecat.

La 21 iulie 1992 președintele de atunci al Republicii Moldova, Mircea Snegur, și cel al Federației Ruse, Boris Elțîn, semnează „ Acordul cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova”. Fostul șef al Secției Consiliul Europei din cadrul Direcției Generale Drept Internațional şi Tratate, MAEIE, actualul ministru de externe nu are cum să nu cunoască despre existența și conținutul acestui acord internațional.

Chiar dacă au trecut aproape trei decenii de când Republica Moldova și-a proclamat independența, reflexele staliniste, alimentate de propaganda neo-imperialistă, încă mai funcționează. În acest scop, Rusia a accesat metodic o serie de mecanisme sociale complexe, care permit resuscitarea și perpetuarea acestor reflexe, creând o realitate total distorsionată și forțându-ne să acceptăm o falsă autoidentificare culturală, lingvistică și istorică. Un rol-cheie în cadrul acestor mecanisme l-a jucat mistificarea istoriei, or majoritatea guvernelor post-independență și-au adus propria contribuție la mankurtizarea acestui popor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)