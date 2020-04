Aproximativ 14% dintre new-yorkezi au AVUT Covid-19, potrivit unui studiu publicat joi

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Calendar ortodox 24 aprilie 2020. În fiecare an, în prima vineri după Paște se prăznuiește marea sărbătoare, Izvorul tămăduirii. Această sărbătoare este una cu dată schimbătoare în funcție de data în care sărbătorim Paștele. Această zi este una dintre cele mai importante...

Au trecut și sărbătorile pascale, te simți fără energie și te-ai îngrășat de la toate bunătățile savurate? Ai nevoie de planul de slăbit după Paște ca să reușești să dai jos kilogramele în plus care te incomodează.

Rezultatele diferă la nivelul statului, ea mai mare concentraţie de teste pozitive la anticorpi fiind în New York City, de 21,2%. În Long Island 16,7% dintre persoanele testate au fost testate pozitiv, iar în Westchester, unde a izbucnit epidemia din stat, 1,7% dintre teste au fost pozitive. În restul statului epidemia este sub control, 3,6% dintre teste fiind pozitive.

Statul New York are 19,4 milioane de locuitori, potrivit datelor oficiale, iar rezultatele preliminare arată că cel puţin 2,7 milioane de new-yorkezi au fost infectaţi cu noul coronavirus.

Reprezentanţii statului New York au testat aletoriu 3.000 de persoane la supermarketuri şi alte centre de cumpărături, în 19 comitate şi 40 de localităţi, pentru a vedea dacă au anticorpi împotriva coronavirusului, a căror prezenţă arată că au contractat virusul şi s-au recuperat, a spus Cuomo.

