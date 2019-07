Țara din Europa care RENUNȚĂ la diesel și benzină din 2025

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bărbatul a început să-şi injecteze venin de viperă în sânge şi susţine că acest ritual îl face mai tânăr şi mai sănătos, scrie The Guardian.

Moldova va trebui să se resemneze cu realitatea unui an de stagnare. Momentul este foarte rău căzut pentru toate țările asociate cu UE, ba chiar și pentru țările est-europene care sunt deja membre în UE.

Cel mai bine vândut model în Norvegia în primul semestru din 2019 a fost Model 3 de la Tesla. În iunie,Tesla a livrat 3.760 vehicule şi are o cotă de piaţă de 24,5% în statul scandinav. Majoritatea modelelor vândute au fost Model 3, în timp ce maşinile mai mari, Model S şi Model X, au avut vânzări mai reduse.

Autorităţile de la Oslo şi-au stabilit o ţintă ambiţioasă, de interzicere a vânzărilor de maşini noi pe benzină şi motorină până în 2025. Datele consolidează poziţia Norvegiei de lider global în vânzările de maşini electrice per capita.

Federaţia Rutieră Norvegiană (NRF) a informat că maşinile electrice au reprezentat în primele şase luni din acest an 48,4% din totalul înmatriculărilor noi, de la 31,2% pe ansamblul anului trecut.

