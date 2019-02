Țara est-europeană care ar putea fi absorbită de Rusia. „Suntem gata pentru unire”

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

După prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991, conflictul ideologic din secolul 20 părea să se fi încheiat: capitalismul câştigase, iar socialismul devenise echivalent al eşecului economic şi al opresiunii politice, scrie The Economist.

Procurarea celor 31 de autobuze „ISUZU Cityport” de către Primăria Chișinău a provocat controverse în R. Moldova. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, susține că autobuzele ar fi la mâna a doua și prețul plătit pentru acestea, sub130 de mii de euro per...

Locuitorii unei regiuni miniere din Siberia au postat pe YouTube imagini de-a dreptul „post-apocaliptice”. Mașini, parcuri și zone de joacă pentru copii au fost acoperite de zăpadă neagră toxică, scrie The Guardian. O adevărată catastrofă ecologică produsă de om, au spus...

Lukașenko a precizat că nu are de gând să taxeze Rusia pentru utilizare a două baze militare situate pe teritoriul Belarusului: un centru de avertizare radar și un centru de comunicații navale.

„Mulți visează la anexarea celui mai apropiat aliat. Vor cu disperare ca Belarusul să nu se apropie de Occident, așa cum s-a întâmplat cu Ucraina. Ei nu consideră Belarusul o entitate separată de Rusia. Putin își face griji cu privire la ce s-ar întâmpla dacă Lukașenko nu ar mai fi președinte și sunt deja mari probleme. Relația economică nu mai este deja satisfăcătoare pentru Rusia și, de când a anexat Crimeea, Moscova a simțit că nu mai are susținerea politică a Minskului”, spune analistul politic Konstantin Kalachyov, într-un interviu acordat The Indepedent.

Chiar și așa, relațiile dintre cele două state sunt oscilante. În decembrie 2018, președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a acuzat Rusia că pregătește anexarea țării sale și că mai mulți politicieni ruși analizează posibilitățile prin care Belarusul se poate alătura din nou Rusiei, scria Associated Press.

Președintele Alexander Lukașenko, care conduce fostul stat sovietic din 1994, a spus, vineri, că este pregătit pentru unirea cu Rusia, scrie Newsweek, care citează The Moscow Times. Lukashenko a făcut comentariul în timpul celei de-a treia zi de discuții bilaterale cu președintele rus Vladimir Putin. De altfel, există de mult zvonuri că acest lucru s-ar putea întâmpla. Între cele două națiuni există un acord de bună înțelegere în vigoare de la sfârșitul anilor ‘90.

