Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Publicația La Nacion, din Chile, susține că "Columbia a surprins Argentina și a bătut-o la debut. Pe arena Fonte Nova, Chile i-a tras preșul de sub picioarele Argentinei și a învins-o cu 2-0, într-un duel-cheie din grupa B. În cel mai atractiv meci al zilei, columbienii au câștigat și au demolat aura de principali favoriți a albicelstilor, care au fost prea dependenți de Messi."

Nici brazilienii de la Globo Esporte nu i-au menajat pe Messi&Co. După titlul sugestiv "Zapatada", articolul începe cu o ironie la adresa starurilor argentiniene: "Messi e zero și Columbia bate Argentina, cu un mare Ole în Salvador".

