ARHIVA TIMPUL /// 14 septembrie 2011 - Filat a cerut ascultarea telefoanelor lui Tănase, Godea şi Streleţ?

Publicaţia "Moldavskie Vedomosti" a adresat o petiţie CCCEC, SIS şi MAI, prin care solicită să fie verificate informaţiile neoficiale despre interceptarea la comanda premierului Filat a convorbirilor telefonice ale mai multor demnitari.

Ziarul "Moldavskie Vedomosti" scrie, cu referite la surse anonime, că ascultarea telefoanelor mobile a continuat şi după plecarea comuniştilor de la putere, respectiv după ce au fost deschise dosare penale colaboratorilor MAI şi CCCEC pentru abuz în serviciu şi ascultarea ilegală a convorbirilor telefonice ale suspecţilor. Printre demnitarii menţionaţi în articolul respectiv se numără ex-colegii săi de partid, Alexandru Tănase şi Mihai Godea şi preşedintele fracţiunii PLDM, Valeriu Streleţ.

Potrivit articolului, colaboratorilor MAI şi CCCEC nu le-a fost greu să obţină prin judecată dreptul de a asculta telefoanele celor trei politicieni, deoarece judecătorului i se prezintă doar numerele de telefon, nu şi numele de familie.





Solicitat de TIMPUL, Alexandru Tănase a declarat în acest sens că Procuratura trebuie să se sesize şi să verifice dacă informaţiile respective sunt reale sau reprezintă o dezinformare. Totuşi, "nu m-ar mira ca acest lucru să corespundă realităţii, nu mi-e frică şi să mă asculte cu plăcere", a menţionat Alexandru Tănase.

La rândul său, Mihai Godea, lider PAD, a spus că avea bănuieli şi atunci şi acum. "De aceea am şi făcut publice temerile şi îndoielile mele vizavi de ascultarea telefoanelor. Am făcut şi interpelare în acest sens. Ulterior, am primit un răspuns de la Procuratură că ei nu au dispus ascultarea telefoanelor şi nu pot să confirme acest lucru". Potrivit lui Mihai Godea, interceptarea convorbirilor telefonice continuă şi în prezent. "Oamenilor cu care discut la telefon li se spune "Ai grijă ce faci!" şi alt gând nu-mi vine, decât că discuţiile la telefon sunt interceptate şi analizate", a conchis Godea.

Ultimul politician vizat în articolul din "Moldavskie Vedomosti", Valeriu Streleţ, a declarat că nu are nicio bănuială în acest sens sau, cel puţin, nu a avut nicio consecinţă a unor eventuale interceptări. "Deocamdată nu am asemenea bănuieli şi sper nici să nu le am", a spus Valeriu Streleţ.

Sursa: ARHIVA Timpul.md

14 septembrie 2011