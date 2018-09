ARHIVA TIMPUL, 24 septembrie 2014 / Voronin susține că are probe ce l-ar putea compromite pe Dodon

Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, susține că are mai multe probe, inclusiv video, care l-ar putea compromite pe liderul socialiștilor, Igor Dodon.



Aceste lucruri, însă, comunistul le păstrează și le va expune în campania electorală. Asemenea afirmație a fost făcută astăzi, 24 septembrie, de către liderul PCRM, în cadrul unei conferințe de presă.

„Acum ne pregătim de alegeri. Unii așa-ziși analiști politici spun că nu se aud comuniștii, dar noi ne vom expune în campania electorală. Noi putem crea un spot video despre „faptele eroice”, care le-a făcut Dodon nu doar față de partid, dar și față de țară. Așa - cum a votat pentru Timofti, cine l-a plătit pentru asta. Voi, jurnaliștii, rău lucrați la computere. Să vedeți ce a spus Ceban, când a ieșit din fracțiune - că e un semn de protest față de refuzul nostru privind integrarea europeană. Dar acum ce dorește, integrare în Unune Vamală?”, a întrebat retoric Vladimir Voronin.







Șeful comuniștilor a mai spus că atunci când a fost ratificat Acordul de Asociere cu UE în Parlamentul R. Moldova, PCRM a decis să plece anume în semn de protest față de această ratificare, pe când grupul lui Dodon a decis să rămână, deși au semnat împotrivă.

„Cine a rămas în plen când s-a ratificat Acordul de Asociere? Ce a fost atunci? Noi am spus încă atunci că la această acțiune împotriva Moldovei nu vom participa și am plecat din sală. Doar un singur deputat trebuia să rămână și să transmită un mesaj. Dar Dodon a rămas în sală, ca să asigure cvorumul necesar. Dar, noi încă nu am ieșit în lupta finală, noi avem ce spune despre acești nenorociți”, a mai adăugat Voronin.

24 septembrie 2014