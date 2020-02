Țările și teritoriile atinse de noul coronavirus / Numărul deceselor în China a ajuns la 259

Numărul deceselor provocate de noul tip de coronavirus din China a ajuns vineri seara la 259 în China, a informat sâmbătă Comisia Națională de Sănătate, în timp ce Statele Unite au declarat urgență de sănătate și au interzis intrarea în țară a cetățenilor străini care au vizitat recent China , potrivit Reuters. Provincia Hubei, centrul epidemiei, rămâne sub carantină, cu drumurile și transportul public închise, dar un număr mic de călători reușesc să încalce această izolare.

Actualitate 1 Februarie 2020, ora: 08:04

