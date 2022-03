Armata ucraineană a capturat un „Krasukha-4”, cel mai nou sistem rus de bruiaj al sateliților-spion și avioanelor-radar NATO

Ucrainenii susțin că au reușit să captureze un sistem modern de război electronic al Rusiei. Pe rețelele sociale au apărut fotografii cu un „container” capturat de militarii ucraineni în apropiere de Kiev și care a fost ulterior identificat drept centrul de comandă al unuia dintre cele mai performante sisteme de război electronic din dotarea armatei ruse, care poate fi folosit pentru bruierea avioanelor-radar ale NATO și chiar a sateliților de spionaj aflați pe orbita terestră, scrie Digi24.ro.

Din imaginile postate pe Internet se observă un „container” despre care experții militari americani susțin că reprezintă centrul de comandă al sistemului de război electronic „Krasuha-4” („Fumusețea-4”, în traducere aproximativă).

„Krasuha-4” este unul dintre cele mai moderne sisteme de război electronic al Rusiei și e folosit pentru bruierea avioanelor-radar de tip AWACS ale NATO, dar și pentru perturbarea sateliților de spionaj aflați pe orbita terestră.

#Ukraine: We managed to identify this bizarre "container", captured today by the UA forces near #Kyiv.

It is likely to be the command post of one of the most potent Russian EW system - 1RL257 Krasukha-4, used to suppress AWACS radars & radar reconnaissance satellites. pic.twitter.com/1VvKjGoM2p