Armata ucraineană: Un comandant rus s-a sinucis când a descoperit că toate tancurile unității sale, cu excepția unuia, au fost demontate

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Am intrat în cea de-a 26-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă a pierdut un număr impresionant de ofiţeri de rang înalt. Nu mai puţin de şase generali ruşi au fost...

Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat că Rusia are mai multe motive în baza cărora poate folosi arme nucleare.

Oligarhul rus Roman Abramovici a acționat că a trimis neoficial al președintelui rus Vladimir Putin la negocierile dintre Rusia şi Ucraina, scrie publicația britanică The Times. Miliardarul...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Voronin și-a asigurat traiul pe deplin. Care este pensia ridicată de fostul președinte de țară și zecile de conturi bancare pe care le are.

Adâncirea Rusiei în represiune sub conducerea lui Vladimir Putin a atins un punct critic cu decizia acestuia de a invada Ucraina. În timpul acestei invazii nelegitime și pe scară largă, el a amenințat cu represalii dure orice țară dispusă să intervină, unii...

Polonia va înceta complet importul de resurse energetice rusești până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de premierul Mateusz Morawiecki, scrie Ria Novosti cu referire la Realitatea.md.

Sir Richard Shirreff, fostul comandant suprem adjunct al NATO în Europa, spune că, la fel „ca majoritatea oamenilor”, are mari suspiciuni cu privire la angajamentul Rusiei de a reduce atacurile asupra Kievului și Cernihivului, relatează BBC. Shirreff mai spune că nu va fi...

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, deține o vilă de lux în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Proprietatea este situată pe celebra insulă sub formă de palmier, la numărul 21 și face parte din Zabeel Saray Royal Residences de cinci stele din Palm Jumeirah, scrie Realitatea.md.

„Unitățile ruse care au suferit pierderi grele au fost forțate să se întoarcă în Belarus și Rusia pentru a se reorganiza și a se realimenta. O astfel de activitate pune și mai multă presiune asupra logisticii deja tensionate a Rusiei și demonstrează dificultățile pe care Rusia le are în reorganizarea unităților sale în zonele înaintate din Ucraina. Rusia va continua probabil să compenseze capacitatea sa redusă de manevră terestră prin lovituri masive de artilerie și rachete”, este mesajul transmis de ministerul britanic al Apărării.

Ministerul ucrainean al Apărării a distribuit mesajul, glumind că ”numărul 13 al Regimentului” s-a dovedit într-adevăr a fi ghinionist pentru comandantul rus, scrie The New York Post .

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)