Armele-minune ale lui Putin – vechituri din podul bunicilor?

Rusia lui Vladimir Putin s-a lansat în mod deschis într-o reînarmare agresiva. Nu este lună în care Ministerul Apărării din Rusia sau președintele Putin să nu se laude cu o nouă armă-minune (wunderwaffe) care revoluționează războiul.



Deși adesea brava cu rachetele sale în timpul paradelor miilitare din fața Kremlinului, Uniunea Sovietică rar se lăuda cu armele sale. URSS susținea că este un stat pașnic, înconjurat de țări militariste, de aceea, când era vorba despre o armă nouă, era extrem de secretoăsă. Pe atunci, tot ceea cu ce se laudă Putin era top-secret, citit și ars ca să nu cada în mâinile inamicului.

„(…) Să începem cu complexul antiaerian S-400 Triumf, pe care Turcia l-a dobândit recent cu mare tam-tam. Rusia l-a lansat în 2007 și a spus că este cel mai avansat sistem de apărare aeriană construit vreodată. Are o rachetă 40N6E cu o autonomie de 250 de mile, capabilă să lovească ținte la o înălțime de 15 până la 20 de mile – o capacitate inegalată de alte sisteme de rachete terestre, aminteste jurnalistă rusă Iulia Latînina, pentru The New York Times. .

„Dar capacitățile tehnice ale acestui complex nu au avut pana acum nicio ocazie să se arate în acțiune”, subliniază ea. „Primul test de succes al rachetei 40Н6E a avut loc în 2015, la șapte ani de la desfășurare; testele au fost finalizate nu mai devreme de iulie 2018, iar în februarie trecut, primul lot de rachete 40H6E a fost trimis pe mare în China, care le aștepta cu nerăbdare de patru ani. Ghiciți ce s-a întâmplat în continuare? Nava a nimerit într-o furtună, rachetele au fost afectate și oficialii ruși au spus că trebuie distruse. Așadar, nu stim daca dpdv tehnic aceste rachete sunt cu adevarat fara analogie in lume, insa putem fi siguri că daca e nevoie de 11 ani pentru a fi implementate oficial, înseamna ca sistemul de rachete S-400 este cu adevarat inegalabil. Asa ca numai Dumnezeu știe ce a cumparat Turcia”, constata autorul.

Autorul comenteaza si „o altă wunderwaffe rusească: racheta hipersonică de croazieră ”Avangard”. A fost una dintre cele șase noi arme strategice prezentate de președintele Putin în mesajul său către Adunarea Federală din 1 martie 2018. Ministerul Apărării a anunțat cu mândrie că unitatea de luptă zboata de 27 de ori mai rapid decât viteza sunetului și este capabilă de manevre de evaziune pe verticală si orizontală. Ea isi atinge ținta „ca o minge de foc”, a spus Putin.

Desigur, Avangard are viteza de intrare foarte mare în straturile dense ale atmosferei. Dar același lucru se poate spune despre orice alta focoasa balistica. Și da, racheta Avangard este capabilă să manevreze, deoarece este echipată cu aripioare. Care, de fapt, este o idee foarte veche. Echiparea unei rachete balistice cu aripi, astfel încât ea să poată manevra în atmosferă, a fost testata pentru prima dată în 1944 de Werner von Brown pe unele dintre rachetele sale naziste V-2. Dar experimentul a mai aratat ceva. La viteza extremă și pe traiectoria intrării balistice în atmosferă, tot ceea ce este dobândit în manevrabilitate se pierde în acuratețe. Este de la sine înțeles că Avangard este capabila să lovească ținte pe teritoriul Statelor Unite și nu poate fi interceptata 100%. Dar acest lucru este valabil pentru orice rachetă balistică intercontinentală din dotarea Rusiei.

„Un alt wunderwaffe al lui Putin este racheta Zircon, o rachetă anti-navă hipersonică cu o raza de acțiune de 250 de mile. Este greu de spus cum arată: de fiecare dată când oficialii ruși se laudă cu ea, publică imagini cu versiuni ale aparatului hipersonic Boeing X52 Waverider.

(…) Uniunea Sovietică a produs motoare hipersonice și cu jet de aer cu adevărat bune. De fapt, a fost una dintre puținele zone în care sovieticii au fost cei mai buni”, scrie Latînina și amintește că „primul motor cu jet de aer a fost „avionul-proiectil” al Germaniei naziste ”V-1” (…) După război, sovieticii au ”importat” tehnologia ”V”-lui hitlerist (V-1 și V-2), iar dezvoltarea a continuat în biroul de proiectare condus de Vladimir Celomei. Cercetarile nu au fost destul de reusite până când la birou a venit inginerul Serghei Hrușciov, fiul secretarului general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov. Aceasta mutare de cadre i-a adus biroului acces la fonduri nelimitate si a dus la crearea de mostre excelente de echipament militar.

În ciuda tuturor succeselor in domeniul rachetelor, Uniunea Sovietică nu a mers mai departe si nu a lansat rachete anti-navă hipersonice. Motivul era simplu. Din cauza căldurii excesive generate în timpul zborului hipersonic, racheta nu poate zbura la o altitudine sub 25 de mile, ceea ce o face pradă ușoară pentru rachetele de interceptare.

„Uniunea Sovietică a decis să nu producă rachete anti-nave supersonice, nu pentru că producția lor era imposibilă, ci pentru că ar fi inutile”, comenteaza jurnalista. Da bine într-un joc pe calculator. Dar nu este atât de grozava pentru proiectarea în lumea reală”.

Și acest lucru ne readuce la subiectul nostru principal. Aproape toate echipamentele militare cu care se laudă Putin își au radacina în vremurile sovietice.Atunci când un proiect ajungea în fundatura, era respinse chiar de militarii sovietici si uitat – nu pentru că era prea greu de produs, ci pentru că era inutile.

„Cufarul inventiilor militare al URSS este plin de proiecte ciudate, care erau întotdeauna ținute în secret, indiferent dacă erau sau nu viabile. Anume din acest cufar isi scoate periodic Putin armele-minune. În cea mai mare parte sunt vechi eșecuri sovietice carora încearcă să le dea stralucire prin mijloace PR. Prin urmare, totul este publicitate, fara niciun suport stiintific in spate”, conchide autorul publicației.

